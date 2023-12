Arecibo, il fascino dei segnali dallo Spazio: conferenza imperdibile il 9 dicembre a La Spezia

MeteoWeb

La meraviglia dello Spazio e delle sue infinite profondità ha sempre affascinato l’umanità, suscitando curiosità, interrogativi e incredulità. Il 9 dicembre alle ore 17 presso la Sala Marmori di Piazza Europa 16 a La Spezia, un evento straordinario offrirà un’affascinante panoramica di 57 anni di segnali provenienti dallo Spazio. Il professore Osvaldo Faggioni, illustre esperto nel campo della Geofisica, terrà una conferenza senza precedenti dal titolo “Arecibo, 57 anni di segnali dallo Spazio“. Questo evento unico è stato organizzato con cura e passione dall’Associazione Astrofili Spezzini e Assonautica, con l’obiettivo di portare il fascino dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale direttamente ai cittadini della nostra comunità.

La conferenza sarà un’occasione imperdibile per coloro che sono affascinati dalla scienza e desiderano esplorare l’universo e i misteri che esso nasconde. Il professor Faggioni, noto per i suoi studi pionieristici nei campi gravitazionali ed elettromagnetici planetari, guiderà il pubblico in un viaggio avvincente attraverso i 57 anni di ricerca e scoperte del radiotelescopio di Arecibo, situato in Puerto Rico.

Il radiotelescopio di Arecibo è stato uno dei più grandi e potenti strumenti di osservazione nello Spazio, raccogliendo segnali e informazioni cruciali provenienti da lontane galassie e sistemi stellari. La sua storia affascinante e le incredibili scoperte scientifiche che ha reso possibili saranno il fulcro di questa straordinaria conferenza.

Gli organizzatori invitano caldamente tutti gli appassionati di astronomia, studenti, docenti, e chiunque sia curioso di conoscere di più sull’universo a partecipare a questo evento unico nel suo genere. La partecipazione è aperta a tutti, senza alcun requisito di conoscenze specifiche: l’entusiasmo e la curiosità sono i soli requisiti per partecipare a questo viaggio verso le stelle. L’Associazione Astrofili Spezzini, Assonautica e Comune della Spezia che patrocina l’evento, sono lieti di offrire questa straordinaria opportunità di apprendimento e scoperta, sottolineando l’importanza della divulgazione scientifica e dell’esplorazione spaziale per l’intera comunità.