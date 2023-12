“Mai trovato nulla del genere, è un grattacapo”: scoperta sorprendente, l’asteroide Bennu sconcerta gli scienziati

MeteoWeb

Incaricata di trovare indizi sulle origini della vita sulla Terra, la sonda OSIRIS-REx della NASA ha raccolto pezzi di un asteroide chiamato Bennu alla fine del 2020 e li ha consegnati sulla Terra circa 2 mesi fa. Lunedì scorso, gli scienziati hanno fornito la prima descrizione dettagliata di parte di quella raccolta extraterrestre. “Abbiamo sicuramente resti idratati e ricchi di sostanze organiche del sistema solare primordiale, che è esattamente ciò che speravamo quando abbiamo concepito questa missione per la prima volta quasi 20 anni fa,” ha spiegato Dante Lauretta, principal investigator della missione, all’American Geophysical Union (AGU). “Mi aspetto assolutamente che la comunità cosmochimica si dia da fare su questo argomento“.

Lauretta, professore di scienze planetarie e cosmochimica all’Università dell’Arizona, ha riferito che i frammenti dell’asteroide di 3 miliardi di anni che sono stati recuperati finora provengono dal coperchio esterno della capsula del campione e sono ricchi di molecole di carbonio e sostanze organiche. Tutte le particelle sono di colore molto scuro e sono costituite da “ammassi gommosi” di dimensioni centimetriche e millimetriche che hanno una “struttura ruvida simile a un cavolfiore“. “Si aggrappano a tutto ciò con cui li tocchiamo“.

I campioni dell’asteroide Bennu

La sonda OSIRIS-Rex era stata progettata per rimanere in contatto con Bennu per 6 secondi, ma ha finito, invece, per immergersi di 0,5 metri nella superficie dell’asteroide per 17 secondi. Vittima del proprio successo, la sonda ha estratto così tanto materiale che le particelle hanno iniziato a fuoriuscire dalla parte superiore del raccoglitore di campioni, ma erano comunque protette all’interno del coperchio esterno. Lauretta ha puntato il dito su una pietra di 3,5 cm che sembrava aver aperto un piccolo lembo sulla sezione superiore, lasciando che il materiale fuoriuscisse.

Due dispositivi di fissaggio difettosi continuano a impedire ai tecnici di rimuovere il coperchio per accedere all’interno e catalogare la maggior parte del campione raccolto che è ancora intrappolato nella parte superiore. Mentre aspettano che nuovi strumenti vengano approvati per l’uso sulle rocce preziose, stanno usando delle pinzette per raccogliere minuscole rocce attraverso il lembo parzialmente aperto, per un totale di 70,3 grammi, superiore ai 60 grammi previsti.

La scoperta sorprendente

Parte di quel materiale è stato spedito per l’analisi spettrale presso la struttura Reflectance Experiment Laboratory (RELAB) supportata dalla NASA nel Rhode Island, mentre un altro lotto è stato inviato al Museo di storia naturale di Londra. I primi risultati ottenuti utilizzando la spettroscopia, una tecnica scientifica che rivela la composizione di un materiale studiando come riflette le diverse lunghezze d’onda della luce, mostrano una firma spettrale dominante in blu. Questa tonalità azzurra è attualmente inspiegabile, ma potrebbe significare che le rocce spaziali contengono ancora più acqua di quanto gli scienziati avevano inizialmente previsto, ha sottolineato Lauretta, aggiungendo che ulteriori risultati saranno condivisi in un incontro scientifico la prossima primavera.

Il materiale contiene anche elevate quantità di magnesio, sodio e fosforo, una combinazione che finora ha lasciato perplesso il team. “Ho osservato i meteoriti per molto tempo e non ho mai trovato nulla del genere,” ha detto Lauretta. “È un grattacapo in questo momento. Cos’è questo materiale?“