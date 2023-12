Gli astronauti della NASA testano il concetto di ascensore SpaceX per il lander lunare Artemis

MeteoWeb

Gli astronauti della NASA Nicole Mann e Doug “Wheels” Wheelock hanno partecipato a un recente test di un modello di ascensore sub-scala per il sistema di atterraggio umano Starship di SpaceX che verrà utilizzato per le missioni Artemis III e IV della NASA sulla Luna. Il sistema di atterraggio umano Starship trasporterà due astronauti dalla navicella spaziale Orion in orbita lunare sulla superficie, fungerà da habitat per i membri dell’equipaggio che resteranno per circa una settimana sulla Luna e li trasferirà dalla superficie di nuovo su Orion.

L’ascensore trasporterà l’attrezzatura e l’equipaggio tra l’area abitabile della Starship, situata vicino alla parte superiore del lander, e la superficie lunare, mentre escono per le passeggiate sulla Luna. Il test ha permesso agli astronauti di interagire con un design del sistema di ascensore, servendo come dimostrazione funzionale dell’hardware e fornendo la possibilità di ricevere preziosi feedback dal punto di vista dell’equipaggio.

Costruito presso la struttura di SpaceX a Hawthorne, in California, il modello dell’ascensore ha una sezione del cestello a grandezza naturale con gruppi meccanici funzionanti e interfacce per l’equipaggio per i test. Durante la dimostrazione, gli astronauti della NASA hanno indossato tute spaziali che simulano le dimensioni della tuta e i vincoli di mobilità che l’equipaggio dovrà affrontare sulla Luna. Per Artemis III, l’equipaggio indosserà nuove tute spaziali avanzate sviluppate da Axiom Space.

L’equipaggio ha fornito feedback sui controlli dell’ascensore, come le chiusure dei cancelli, le interfacce di dispiegamento della rampa per entrare e uscire dal cestello dell’ascensore, lo spazio disponibile per il carico e le operazioni dinamiche mentre il cestello si muoveva lungo un sistema di binari verticali.

La NASA sta lavorando per far sbarcare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna con il programma Artemis per esplorare più superficie lunare che mai e prepararsi a inviare esseri umani su Marte. Il sistema di atterraggio umano è un elemento fondamentale dell’architettura per l’esplorazione dello spazio profondo, insieme al razzo Space Launch System, alla navicella spaziale Orion, alle tute spaziali, ai rover avanzati e al Gateway in orbita attorno alla Luna.