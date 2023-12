Aumentano le partenze a Capodanno: 10,6 milioni in viaggio

MeteoWeb

A Capodanno, saranno ben 10,6 milioni gli italiani in viaggio, registrando un aumento di oltre un milione rispetto all’anno precedente. La spesa complessiva prevista supera i 3,6 miliardi di euro, un risultato che sarebbe ancora più straordinario se anche solo una parte dei molti indecisi fino all’ultimo momento, anche a causa del picco influenzale in corso, decidesse infine di partire. In questo contesto, molti potrebbero orientarsi verso l’ospitalità di parenti e amici o verso seconde case.

Questi dati emergono dal Focus dell’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg. Interessante notare che il 40% degli italiani opta per destinazioni montane, mentre si registra un significativo aumento di coloro che scelgono di trascorrere il Capodanno all’estero.

Capodanno risulta la festività più gettonata del “trittico” che comprende Natale ed Epifania, e anche la più dedicata alla montagna, cui seguono grandi città, città d’arte e borghi per un complessivo 27%, e le località della costa, che valgono il 16%. La passione per lo sci e le attività montane favorisce le mete dell’arco alpino: Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte in testa, mentre, tra le città d’arte, Roma esercita particolare attrazione sui turisti italiani, contribuendo al secondo posto del Lazio nella classifica regionale.