Autunno piovoso in Trentino ma temperature molto elevate: tanta pioggia anche a novembre | DATI

Il mese di novembre 2023 è stato caratterizzato da temperature vicine alla media e da precipitazioni quasi ovunque superiori alla media in Trentino, secondo l’analisi mensile condotta dagli esperti di Meteotrentino. La quasi totalità delle precipitazioni è stata registrata in soli 4 giorni, dal 2 al 5, quando sono caduti più di 120mm dei 156,4mm totali. Il 3 novembre, infatti, è transitata un’intensa perturbazione (a pochi giorni di distanza da quella molto intensa del 30-31 ottobre) che ha portato precipitazioni persistenti, intense ed abbondanti all’inizio del mese, si legge nell’analisi mensile di Meteotrentino.

“La temperatura media mensile di novembre è stata di +6,7°C” alla stazione di Trento Laste, “di poco superiore (0,3°C) alla media storica di +6,4°C: da inizio anno anche questo mese ha confermato un valore superiore ai rispettivi valori medi storici mensili, anche se rispetto agli ultimi 15 anni è il valore più basso registrato”, spiegano gli esperti di Meteotrentino. “La temperatura massima del mese, pari a +17,3°C, è stata toccata il giorno 15 e risulta superiore di 1,1°C rispetto alla media delle massime, che è di +16,2°C, ma inferiore al record di +24,0°C del 1969. La minima assoluta del mese di -2,1 °C è stata registrata il 26 novembre e risulta superiore di 0,4°C rispetto alla media delle minime, che è di -2,5 °C. Considerando la media di temperatura da gennaio a novembre, l’anno 2023 risulta il secondo più caldo, superato solo dal 2022”, riporta l’analisi.

Per quanto riguarda le precipitazioni, “nel mese di novembre 2023, a Trento Laste, si è registrata una precipitazione cumulata pari a 156,4mm, tutta concentrata nei primi 11 giorni e nell’ultimo giorno del mese: in media in novembre il valore cumulato è pari a 110,8mm. Da inizio anno è il quarto mese (insieme a maggio, luglio e novembre) risultato con precipitazione maggiore del valore medio storico. Il numero di giorni piovosi, qui definiti come quelli in cui la precipitazione risulta maggiore di 1mm, è pari a 8, a fronte di un valore medio di 7”, spiegano da Meteotrentino.

Nelle stazioni meteo analizzate di Castello Tesino, Lavarone, Malé, Tione, Cavalese, Rovereto e Predazzo, “il mese di novembre 2023 è risultato con precipitazioni superiori alla media storica, tranne a Castello Tesino e a Lavarone. Per quanto riguarda le temperature, si è misurata una temperatura media superiore a quella storica a Lavarone, Cavalese e Predazzo, inferiore a Castello Tesino, Malè, Tione e Rovereto”, riportano gli esperti di Meteotrentino.

L’autunno 2023 in Trentino

Il report stagionale di Meteotrentino evidenzia che “l’autunno meteorologico (dal 1° settembre al 30 novembre) del 2023 è risultato con precipitazioni superiori alla media, soprattutto grazie alle abbondanti precipitazioni della seconda metà di ottobre e dei primi giorni di novembre, e con temperature molto elevate”. Analizzando i dati della stazione meteorologica di Trento Laste (inizio delle rilevazioni 1920), gli esperti trentini sottolineano che:

La temperatura media del 2023 (+14,8°C) risulta la 2° più elevata di tutta la serie storica (al pari del 2014), superata solo nel 2018 con +14,9°C.

(al pari del 2014), superata solo nel 2018 con +14,9°C. L’autunno 2023 ha registrato il massimo numero di giorni “estivi” (33 giorni), ovvero giornate in cui la temperatura massima giornaliera è stata superiore a +25°C: il precedente record apparteneva all’autunno 1961 con 31 giorni.

(33 giorni), ovvero giornate in cui la temperatura massima giornaliera è stata superiore a +25°C: il precedente record apparteneva all’autunno 1961 con 31 giorni. L’autunno 2023 ha registrato un numero di giorni con temperatura minima superiore a 10°C pari a 54, superato solo nel 2014 (56 giorni) e nel 2022 (55 giorni).

Analizzando i singoli mesi autunnali, si trova che la temperatura media mensile di settembre 2023, pari a +21,4°C, rappresenta il secondo valore più alto di tutta la serie storica, superato solo nel 1961 con +22,8°C, così come per ottobre (+16,2°C), che si piazza al 2° posto dopo il 2022 (+16,3°C).

Gli esperti di Metotrentino evidenziano, inoltre, che a Lavarone, Cavalese e Rovereto si è registrata la 3ª temperatura più alta dell’intera serie storica.