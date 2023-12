Paura in Sardegna: bimbo di 4 anni cade in un pozzo

MeteoWeb

Un bambino di 4 anni, caduto accidentalmente in un pozzo, è stato recuperato in serata dai Vigili del Fuoco nelle campagne di Nuraminis (Sud Sardegna). Il piccolo era stato inizialmente raggiunto dal padre e da un’altra persona che si erano calati nel tentativo di salvarlo. Tutti e tre sono stati poi soccorsi e riportati in superficie dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri, dal Nucleo sommozzatori di Cagliari e dalla squadra Speleo alpino fluviale arrivata dal capoluogo. L’acqua era profonda 3 metri, a 7 metri di distanza dalla superficie, perciò è stato necessario impiegare una scala componibile lunga fino a 10 metri. Il bambino, che era rimasto in acqua, una volta recuperato, è stato affidato ai sanitari per le prime cure e poi trasferito in ospedale.