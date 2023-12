Blackout per X, disservizi in tutto il mondo

MeteoWeb

Problemi di collegamento per gli utenti a livello globale sul social X, ex Twitter, di Elon Musk, secondo quanto rileva la piattaforma di monitoraggio sui blackout Downdetector.com. Secondo The Independent, le segnalazioni di problemi sulla piattaforma sono state oltre 70mila da diversi Paesi, compresi Regno Unito, Stati Uniti e India. Sia nella versione web che in quella via app gli utenti hanno visto comparire il messaggio “Benvenuti in X” al posto dei feed dove compaiono i tweet se il social funziona normalmente. I disservizi hanno riguardato anche la versione a pagamento X Premium. Con il passare delle ore, tuttavia, la situazione sembra essere tornata alla normalità per alcuni utenti.