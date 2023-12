Blitz di Ultima Generazione a Roma, bloccata via Salaria

MeteoWeb

Nuovo blitz di Ultima Generazione a Roma: gli attivisti hanno bloccato il traffico su via Salaria. Dopo l’imbocco di via dei Prati Fiscali, prima dello svincolo per prendere l’Olimpica, circa 15 attivisti aderenti alla campagna Fondo riparazione, promossa da Ultima Generazione, hanno effettuato una “azione di disobbedienza civile”. Tensioni con gli automobilisti fermi nel traffico. La polizia ha sgomberato in breve tempo i manifestanti.