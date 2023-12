Blitz di Ultima Generazione a Roma, bloccato Ponte Mazzini

MeteoWeb

Blitz degli attivisti di Ultima Generazione a Ponte Mazzini, a Roma. Due cittadini aderenti alla campagna “Fondo Riparazione” hanno effettuato l’azione di disobbedienza civile “Anche io disobbedisco” alle 8, ostacolando il traffico lungo le due corsie. “La prigione mi fa paura il clima di più”, “Meno soldi per le armi più soldi per la gente”, “Giustizia climatica”, erano le scritte sui cartelli mostrati da Daniele e Maria Letizia. Sul posto le forze dell’ordine, che in breve tempo hanno rimosso il blocco.