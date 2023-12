Bloccati dal ghiaccio: soccorse 2 famiglie sul Lago di Fusine

MeteoWeb

Una famiglia tedesca di quattro persone (due adulti e due minorenni) stava ultimando il giro del Lago inferiore di Fusine, in Friuli, quando si è trovata impossibilitata a proseguire a causa del terreno ghiacciato. Hanno così allertato i soccorsi che, tramite il Nue 112 e la stazione di Polizia internazionale di Thorl Maglern, hanno attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza. Nel frattempo, è giunta una seconda famiglia di tedeschi (altri due adulti e due minorenni) che hanno cercato di aiutare i connazionali, finendo poi per non riuscire a proseguire nemmeno loro. Il terreno era ghiacciato e con radici superficiali nell’ultimo centinaio di metri prima di completare l’anello del lago e i turisti non disponevano di ramponi o catenelle.

Ricevuta la richiesta di soccorso, sette soccorritori sono giunti sul posto, portando diverse paia di catenelle e le hanno fatte indossare, aiutando tutti a procedere fino alla fine del percorso in sicurezza. Una delle famiglie aveva anche un cane al seguito. L’intervento si è svolto tra le 15 e le 16 circa.