Blue Origin torna in volo: nuovo lancio previsto il 18 dicembre

Se tutto andrà secondo i piani, Blue Origin metterà fine alla propria pausa di 15 mesi nei voli spaziali la prossima settimana. La società, fondata da Jeff Bezos, non vola da quando il suo veicolo suborbitale New Shepard ha subito un’anomalia durante un volo di ricerca senza equipaggio il 12 settembre 2022. Ma questo lungo stop sta per finire. “Puntiamo a una finestra di lancio che si aprirà il 18 dicembre per la nostra prossima missione di payload di New Shepard. NS24 trasporterà 33 payload di scienza e ricerca, nonché 38.000 cartoline @clubforfuture nello spazio“, ha annunciato oggi Blue Origin su X. Secondo l’emittente “Bloomberg”, la finestra dovrebbe chiudersi tre giorni dopo, il 21 dicembre.

New Shepard è una combinazione razzo-capsula riutilizzabile che Blue Origin utilizza per portare persone e carichi nello spazio suborbitale. Il veicolo è stato lanciato finora 23 volte, sei volte con persone a bordo.

Il volo del settembre 2022, noto come NS-23, è stato un viaggio esclusivamente di ricerca ma non è andato bene: circa 65 secondi dopo il lancio, il booster di New Shepard ha subito un grave problema e si è schiantato sulla Terra. La capsula è riuscita a allontanarsi dal problema ed è atterrata dolcemente sotto il paracadute, con i suoi 36 payload per la ricerca intatti.

Blue Origin ha subito iniziato un’indagine sull’incidente, supervisionata dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti. A marzo, la società ha annunciato di aver individuato la causa dell’incidente: un “guasto termostrutturale” dell’ugello del motore BE-3PM che alimenta il booster di New Shepard. La FAA ha concordato con tale conclusione e, a settembre, ha chiuso l’indagine sull’incidente.

Ma Blue Origin non poteva ancora tornare a volare: la FAA, infatti, ha richiesto alla società di “implementare 21 azioni correttive per prevenire il ripetersi di incidenti, inclusa la riprogettazione dei componenti del motore e degli ugelli per migliorare le prestazioni strutturali durante il funzionamento, nonché cambiamenti organizzativi“, hanno scritto i funzionari dell’agenzia il 27 settembre. “Blue Origin deve implementare tutte le azioni correttive che hanno un impatto sulla sicurezza pubblica e ricevere una modifica della licenza dalla FAA che soddisfi tutti i requisiti normativi e di sicurezza applicabili prima del prossimo lancio di New Shepard”, ha aggiunto la FAA.

Apparentemente il lavoro è finito, poiché New Shepard sta tornando alla piattaforma di lancio del sito di lancio di Blue Origin nel Texas occidentale. Un eventuale successo del lancio potrebbe rinvigorire le ambizioni dell’azienda di Bezos nel campo del turismo spaziale.

Blue Origin non è l’unica azienda che lancia clienti paganti da e verso lo spazio suborbitale. Anche Virgin Galactic, che fa parte del gruppo di società Virgin del miliardario britannico Richard Branson, fa lo stesso. Nei 15 mesi in cui New Shepard è rimasto a terra, Virgin Galactic ha lanciato sei missioni con equipaggio con il suo aereo spaziale VSS Unity.