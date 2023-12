Bomba-day a Verona, iniziate le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico

MeteoWeb

Questa mattina, nel quartiere di Parona a Verona, sono cominciate le delicate operazioni di disinnesco di una bomba americana risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuta durante i lavori in un cantiere. L’area interessata all’evacuazione conta 2.828 residenti e si estende per 750 metri attorno al luogo in cui è stata scoperta l’ordigno, che pesa circa mille libbre. La zona da sgomberare comprende una quindicina di attività commerciali.

Le operazioni di disinnesco sono affidate ai militari dell’esercito, precisamente all’ottavo reggimento guastatori della Folgore di Legnago. Queste attività specializzate si protrarranno per circa 9 ore, con un termine previsto alle 17. Durante questo periodo, è vietato il transito su tutte le vie stradali da e per la Valpolicella, nonché sulla statale del Brennero. Inoltre, interrotto il servizio ferroviario sulla linea del Brennero.

A causa di tali restrizioni, tutti i treni programmati tra Verona e Domegliara, che operano nel periodo compreso tra le 7.30 e le 17, sono stati cancellati. Per mitigare l’impatto sulla mobilità, è stata messa in atto una sostituzione dei treni con un servizio di bus.