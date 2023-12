Brutale tempesta di neve in Austria: gravi incidenti, il caos è solo all’inizio | FOTO

MeteoWeb

Il Centro austriaco per le condizioni meteorologiche avverse aveva lanciato l’avvertimento su nevicate persistenti e abbondanti, soprattutto sulle montagne centrali e orientali del Paese. Al Sud si sono registrate inizialmente forti piogge, che però si sono trasformate gradualmente in intense nevicate con il passare della notte. Dal Bosco Viennese attraverso il Bucklige Welt fino alla Koralpe è stato alto il rischio di formazione di ghiaccio sulle strade.

In tutta l’Austria si sono registrati gravi incidenti stradali a causa delle condizioni meteo avverse. Sulla B36 tra Hofamt Priel e Ysper presso Kleehof nel distretto di Melk numerosi servizi di emergenza sono intervenuti per un’autocisterna ribaltata che trasportava circa 29mila litri di carburante. Il veicolo è uscito di strada sulla strada innevata intorno alle 19 e si è ribaltato. Secondo le prime informazioni il conducente non sarebbe rimasto ferito, ma il veicolo avrebbe riportato gravi danni.

Oggi la giornata sarà nettamente invernale sul versante Nord delle Alpi con nevicate persistenti fino a fondovalle. Anche nelle pianure settentrionali è prevista una sottile coltre di neve. Nelle pianure orientali e nei bacini meridionali si avrà inizialmente nevischio o pioggia, con l’avanzare della giornata nevicherà in pianura.