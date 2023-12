Buone Feste! IMMAGINI nuove e GIF per gli auguri di Buon Natale!

MeteoWeb

Mentre stiamo per lasciarci un altro anno alle spalle, è il momento giusto per fare gli auguri di Buone Feste e Buon Natale 2023 alle persone care. Ormai il giorno di Natale è molto vicino: ecco perché, per l’occasione, proponiamo (gallery in alto) tante immagini nuove e GIF da condividere in questi giorni festivi. Ecco di seguito, invece, tante curiosità!

Auguri di Buone Feste e Buon Natale 2023! Curiosità

Ecco alcune curiosità sulle festività natalizie:

La parola “Natale” deriva dal termine latino “natalis“, che significa “nascita”. La festa cristiana celebra la nascita di Gesù Cristo; Albero di Natale – L’usanza di decorare alberi durante il periodo natalizio ha origini antiche, ma l’albero di Natale come lo conosciamo oggi ha radici tedesche. La tradizione si diffuse in Inghilterra durante il regno della regina Vittoria e nel resto del mondo nel corso del XIX secolo;

“Jingle Bells” non è originariamente una canzone natalizia. Fu scritta dal compositore americano James Lord Pierpont nel 1857 per il giorno del Ringraziamento. Tuttavia, è diventata una delle canzoni più popolari durante le festività natalizie; Babbo Natale – L’immagine moderna di Babbo Natale si basa in gran parte sulla figura di San Nicola, un vescovo del IV secolo noto per la sua generosità. La rappresentazione di Babbo Natale come un uomo panciuto e barbuto con un vestito rosso è stata popolarizzata dalla Coca-Cola negli anni ’30 attraverso una serie di annunci pubblicitari;

In Italia, la cena della vigilia di Natale (“Cenone”) è spesso a base di piatti a base di pesce. Questa tradizione è particolarmente diffusa nelle regioni costiere; Natale in Australia – Poiché l’estate inizia a dicembre in Australia, il Natale è spesso trascorso al mare. Molte famiglie fanno picnic sulla spiaggia e partecipano a eventi all’aperto;

