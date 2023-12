San Silvestro, Vigilia di Capodanno: immagini nuove e divertenti per il buongiorno

MeteoWeb

Buongiorno e Buon San Silvestro! E’ un momento speciale poiché simboleggia l’addio all’anno trascorso e l’attesa del nuovo. Ci si riuniscr per festeggiare, condividere momenti speciali e sperare in un futuro migliore. È un’occasione per riflettere, essere grati e accogliere l’anno nuovo con entusiasmo. Per l’occasione, proponiamo una serie di immagini da condividere (gallery in alto) e, di seguito, tante curiosità.

Buongiorno e Buon San Silvestro! Curiosità

Ecco alcune curiosità sulla Vigilia di Capodanno, San Silvestro:

Origine del nome : la vigilia di Capodanno è chiamata “San Silvestro” in onore di Papa Silvestro I, il cui giorno commemorativo cade il 31 dicembre. Era papa durante il periodo di transizione tra il III e IV secolo;

: la vigilia di Capodanno è chiamata “San Silvestro” in onore di Papa Silvestro I, il cui giorno commemorativo cade il 31 dicembre. Era papa durante il periodo di transizione tra il III e IV secolo; Fuochi d’artificio a Berlino : Berlino è famosa per i suoi spettacolari fuochi d’artificio a mezzanotte, soprattutto intorno alla Porta di Brandeburgo. È una delle celebrazioni più grandi in Europa;

: Berlino è famosa per i suoi spettacolari fuochi d’artificio a mezzanotte, soprattutto intorno alla Porta di Brandeburgo. È una delle celebrazioni più grandi in Europa; Tradizione dell’uva in Spagna e in America Latina : in molte regioni della Spagna e nei Paesi dell’America Latina, una tradizione comune è mangiare 12 chicchi d’uva a mezzanotte;

: in molte regioni della Spagna e nei Paesi dell’America Latina, una tradizione comune è mangiare 12 chicchi d’uva a mezzanotte; Il cenone : molte culture celebrano la vigilia di Capodanno con un cenone, spesso composto da cibi prelibati e piatti tradizionali. In Italia, ad esempio, il cenone di San Silvestro è una tradizione diffusa;

: molte culture celebrano la vigilia di Capodanno con un cenone, spesso composto da cibi prelibati e piatti tradizionali. In Italia, ad esempio, il cenone di San Silvestro è una tradizione diffusa; Primo petardo a Praga : a Praga, uno degli eventi distintivi è il primo petardo sparato a mezzanotte. Questa tradizione ha radici nella credenza che il rumore scacci gli spiriti maligni;

: a Praga, uno degli eventi distintivi è il primo petardo sparato a mezzanotte. Questa tradizione ha radici nella credenza che il rumore scacci gli spiriti maligni; Concerto di Vienna : il Concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna è un evento annuale molto atteso. Trasmesso in tutto il mondo, offre un modo elegante per accogliere il nuovo anno con musica classica;

: il Concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna è un evento annuale molto atteso. Trasmesso in tutto il mondo, offre un modo elegante per accogliere il nuovo anno con musica classica; Cubo della fortuna a Madrid : a Puerta del Sol a Madrid, c’è una tradizione chiamata “El Ekeko,” che coinvolge il sollevamento di un grande cubo dorato a mezzanotte, simboleggiando buona fortuna per l’anno a venire;

: a Puerta del Sol a Madrid, c’è una tradizione chiamata “El Ekeko,” che coinvolge il sollevamento di un grande cubo dorato a mezzanotte, simboleggiando buona fortuna per l’anno a venire; Bagno di Capodanno a Coney Island: a New York, l’evento “Polar Bear Plunge” a Coney Island vede persone coraggiosamente tuffarsi nelle gelide acque dell’oceano Atlantico per inaugurare il nuovo anno.