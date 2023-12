Santo Stefano, immagini nuove e divertenti per il Buongiorno

MeteoWeb

Buongiorno e Buon Santo Stefano! E’ in giorno speciale poiché offre un momento di riflessione dopo il Natale. In molti Paesi, è un’occasione per atti di carità e condivisione, ricordando la figura di Santo Stefano, il protomartire cristiano. Per l’occasione, proponiamo una serie di immagini da condividere (gallery in alto) e, di seguito, tante curiosità.

Buongiorno e Buon Santo Stefano! Curiosità

Ecco alcune curiosità su Santo Stefano:

Origine del nome : il termine “Stefano” deriva dal greco e significa “coronato” o “onorato”;

: il termine “Stefano” deriva dal greco e significa “coronato” o “onorato”; Festa di Santo Stefano : la festa di Santo Stefano è celebrata il 26 dicembre in molti Paesi. In molte tradizioni, è un giorno dedicato alla carità e alla condivisione con i meno fortunati;

: la festa di Santo Stefano è celebrata il 26 dicembre in molti Paesi. In molte tradizioni, è un giorno dedicato alla carità e alla condivisione con i meno fortunati; Boxing Day : in alcune nazioni, il 26 dicembre è chiamato Boxing Day, un giorno in cui le persone distribuiscono regali e aiuti alle persone bisognose. L’origine del termine è incerta, ma si pensa che possa derivare dalla pratica di donare “boxed” (confezionati) regali;

: in alcune nazioni, il 26 dicembre è chiamato Boxing Day, un giorno in cui le persone distribuiscono regali e aiuti alle persone bisognose. L’origine del termine è incerta, ma si pensa che possa derivare dalla pratica di donare “boxed” (confezionati) regali; “Wren Day” in Irlanda : in Irlanda, il 26 dicembre è noto come “Wren Day”. Tradizionalmente, i ragazzi cacciavano un pettirosso (wren) e lo portavano in giro nel villaggio, chiedendo donazioni per la sua sepoltura, una pratica ora scomparsa;

: in Irlanda, il 26 dicembre è noto come “Wren Day”. Tradizionalmente, i ragazzi cacciavano un pettirosso (wren) e lo portavano in giro nel villaggio, chiedendo donazioni per la sua sepoltura, una pratica ora scomparsa; Festa della scatola in Canada : in Canada, il 26 dicembre è spesso dedicato allo shopping e alle vendite, simili al Black Friday negli Stati Uniti;

: in Canada, il 26 dicembre è spesso dedicato allo shopping e alle vendite, simili al Black Friday negli Stati Uniti; Santo Stefano e la tradizione medievale : nel Medioevo, la festa di Santo Stefano era spesso un giorno di riposo per i servi e i lavoratori, che ricevevano regali dai loro signori;

: nel Medioevo, la festa di Santo Stefano era spesso un giorno di riposo per i servi e i lavoratori, che ricevevano regali dai loro signori; Patrono degli artigiani : Santo Stefano è considerato il patrono degli artigiani, in particolare dei muratori e degli scalpellini, a causa della tradizione che lo collega alla costruzione della Chiesa;

: Santo Stefano è considerato il patrono degli artigiani, in particolare dei muratori e degli scalpellini, a causa della tradizione che lo collega alla costruzione della Chiesa; Legame con la Sicilia: A Palermo, in Sicilia, la festa di Santo Stefano è particolarmente sentita con celebrazioni religiose, processioni e tradizioni culinarie, tra cui la preparazione di specialità gastronomiche.