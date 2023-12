Sostenibilità, Ranking QS: Ca’ Foscari tra i primi 200 atenei al mondo

MeteoWeb

Arriva la seconda edizione della classifica mondiale universitaria QS Sustainability 2024 che vede l’Università Ca’ Foscari Venezia posizionarsi al 192° posto a livello mondiale nella classifica generale su 1403 istituzioni valutate e al 6° posto in Italia su 48 istituzioni prese in esame, migliorando la sua posizione nazionale da 12ª (nel QS Sustainability 2023) a 6ª. Il QS Sustainability monitora e valuta come e quanto le Università agiscono per affrontare le grandi sfide ambientali, quanto promuovono lo sviluppo sostenibile attraverso didattica, ricerca e coinvolgimento della comunità accademica. Il ranking considera l’impatto della ricerca condotta sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ed evidenzia i diversi modi in cui le università si stanno attivando per affrontare le questioni ambientali, sociali e di governance (ESG).

L’indagine, che ha incrementato in questa nuova edizione il numero di istituzioni coinvolte da 700 a 1403 in tutto il mondo, vede Ca’ Foscari al 192° posto a livello mondiale nella classifica generale e al 90° in Europa su 493 istituzioni.

I parametri in cui si rileva una migliore performance sono Environmental Sustainability (143° posto ) ed Environmental Research e Equality, entrambe al 154° posto a livello globale.

Il ranking 2024 è stato inoltre quest’anno aggiornato aggiungendo ai due macro-indicatori anche quello relativo alla Governance. Gli atenei sono stati dunque valutati su: Environmental Impact (dove Ca’ Foscari si posiziona al 173° posto, guadagnando 64 posizioni), Social Impact (dove passa dal 492 al 297°posto), Governance dove è al 217° posto.

“Sono lieta del riconoscimento internazionale attribuito a Ca’ Foscari dal QS World University Ranking Sustainability 2024 – dichiara la rettrice dell’ateneo Tiziana Lippiello – lo sviluppo sostenibile è da molti anni al centro delle azioni di Ca’ Foscari, secondo un approccio trasversale, che investe l’offerta formativa, la ricerca, le iniziative aperte al territorio e l’organizzazione interna. Diffondere e promuovere una cultura della sostenibilità per contribuire a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 sono il nostro impegno quotidiano e come Ateneo continueremo a dare il nostro contributo per affrontare le grandi sfide del nostro tempo“.