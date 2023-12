Cade per oltre 360 metri in un burrone: una luce lampeggiante aiuta a salvare un escursionista

MeteoWeb

Un escursionista è stato trovato con l’aiuto di una luce lampeggiante dopo essere caduto per più di 360 metri in un burrone nella Olympic National Forest, nella parte occidentale di Washington, circa 177km a ovest di Seattle, negli USA. L’uomo, 30 anni, stava facendo un’escursione con un’altra persona nel weekend quando è caduto in un burrone sul Monte Ellinor, secondo la Naval Air Station (NAS) Whidbey Island. La persona con cui stava facendo un’escursione non è riuscita a trovarlo dopo la caduta. Secondo il servizio forestale degli Stati Uniti, il Monte Ellinor è alto quasi 1830 metri sulla sua sommità.

Una squadra di ricerca e salvataggio con la NAS Whidbey Island è stata lanciata intorno alle 18:20 nel tentativo di localizzare l’escursionista, ha riferito la stazione. Quando gli equipaggi non sono riusciti a localizzare l’escursionista vicino alla cima del Monte Ellinor, hanno iniziato a cercare a circa 1.300 metri dalla cima dove hanno visto la ramificazione di una valanga. Secondo la NAS Whidbey Island, le squadre hanno individuato una luce lampeggiante che li ha aiutati a individuare l’escursionista scomparso.

L’equipaggio ha lavorato rapidamente per salvare l’escursionista, preoccupati per il rischio di un’altra valanga o della caduta di massi, ha detto la NAS Whidbey Island. Hanno calato un membro dell’equipaggio della squadra di ricerca e soccorso fino al punto in cui si trovava l’escursionista e sono riusciti a sollevarlo sull’elicottero.

L’escursionista è stato portato all’Harbourview Medical Center di Seattle intorno alle 19:45. Secondo la NAS Whidbey Island, è stato curato per un braccio rotto, sintomi di ipotermia e abrasioni significative.