Cade per oltre 300 metri durante un’escursione: muore escursionista a Fleres

Una escursionista è morta questo pomeriggio in un incidente in montagna sull’Alta Via a Fleres, in Alta Val d’Isarco, in Alto Adige. La donna, R.A., 59 anni, di Selva dei Molini, era insieme alla sorella per una escursione con le ciaspole quando ha perso l’equilibrio all’improvviso, cadendo per oltre 300 metri e morendo sul colpo. Sul posto, è intervenuto il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Vipiteno e l’elicottero Pelikan1, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Nel vicino Trentino, una famiglia di croati – padre 40enne, madre 42enne e figlia 13enne – è stata tratta in salvo, fortunatamente incolume, dal Soccorso Alpino trentino. Erano incapaci di proseguire essendo rimasti incrodati lungo la via ferrata ‘Rio Sallagoni’ a Castel Drena.