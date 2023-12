Caldo folle sull’Europa occidentale: nuovo record per dicembre in Spagna con +30°C, record anche in Francia | DATI

MeteoWeb

Il calendario dice che siamo a dicembre ma in Spagna le temperature sfiorano i +30°C per valori praticamente estivi a causa della rimonta dell’anticiclone africano. Si tratta di un’anomalia positiva compresa tra 4 e 10°C che ha portato a battere i vecchi record di caldo anche di 4-5°C. Ieri, lunedì 11 dicembre, sono stati registrati +28,8°C ad Alora e +27,7°C a Valencia, ma oggi il caldo è in ulteriore intensificazione, tanto da raggiungere +29,9°C a Malaga, che stabiliscono un nuovo record nazionale di caldo per dicembre in Spagna. E secondo il climatologo Maximiliano Herrera è a rischio anche il record europeo. Spiccano anche i +29,7°C registrati a Fuente Alamo e i +29,6°C a Totana, nella comunità autonoma di Murcia, e i +29,4°C registrati a Huercal di Almeria e all’Aeroporto di Malaga. Tre province hanno superato il precedente record nazionale, secondo Herrera.

Ma a sottolineare di come si tratti di uno degli eventi meteorologici più folli che l’Europa abbia mai visto, le temperature minime in Spagna sono state superiori a +22°C a 600 metri s.l.m., valori che sono ben al di sopra della media di luglio.

Per Gibilterra, quella di ieri, 11 dicembre, è stata la giornata invernale più calda mai registrata, con una temperatura di +25°C. Temperature oltre i +25°C sono stati registrati ieri anche in Francia, con nuovi record stabiliti a: Cannes con +23,8°C, Antibes con +23,2°C e Beziers con +21,6°C.

Temperature estive da record a dicembre anche per il Nord Africa, tra Marocco e Algeria. Ieri, in Marocco sono stati raggiunti: +31,0°C a Oujda, +30,1°C a Kasba Tadla, +29,5°C a Beni Mallal. In Algeria, +29,9°C a Maghnia, +28,4°C a Sidi Bel Abbes, +28,2°C a Saida.