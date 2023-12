Campi Flegrei, Musumeci: “non bisogna nascondere la verità”

MeteoWeb

“Sui Campi Flegrei non bisogna nascondere la verità: è su uno dei vulcani più pericolosi al mondo, lo dice il ministro per la Protezione civile“, “non bisogna evacuare, bisogna delocalizzare. È necessario che chi vive lì sappia quali sono le condotte appropriate nel caso in cui il pericolo diventi rischio. Quindi la comunicazione e la formazione in sede di prevenzione sono necessarie e devono partire dalle scuole“: è quanto ha affermato Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, intervenendo alla seconda giornata di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia che si sta svolgendo a Roma, nei giardini di Castel Sant’Angelo.

“In Giappone, a cinque anni un bambino sa già come comportarsi quando arriva, e arriva spesso, la scossa sismica” ha proseguito il Ministro, aggiungendo che in “in Italia si ha una sorta di pudore a parlare del rischio naturale, perché ‘se parliamo di queste cose poi la gente non viene più a investire e c’è un calo di attività commerciali’: chiariamoci, cosa è più importante, preservare il valore di mercato della propria casa o mettere la casa nelle condizioni di resistere ad una sollecitazione sismica? Visto che in quella casa e in quella scuola ci stanno i nostri figli e i nostri nipoti“.