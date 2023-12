Campi Flegrei, sindaco di Napoli: “rallentamento di sollevamento del suolo e scosse”

MeteoWeb

“Non ci sono proprio le condizioni” per un passaggio a un livello di allerta di tipo arancione. “Del resto negli ultimi giorni la situazione sia del sollevamento del suolo che delle scosse è fortemente rallentata“. Lo ha spiegato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi prima di entrare nella sala della Municipalità di Bagnoli-Fuorigrotta dove è iniziata una seduta con all’ordine del giorno una informativa del primo cittadino sul bradisismo nei Campi Flegrei. “È una situazione in continua evoluzione, quindi è opportuno seguirla con attenzione“, spiega l’ex rettore. Sul tema relativo al piano di evacuazione, il sindaco ha spiegato: “ricordo che questo è il piano di evacuazione per una eventuale super crisi bradisismica, perché quello per l’eruzione già esiste ed è già stato fatto alcuni anni fa”.

“Il rischio di un’eruzione oggi nel territorio dei Campi Flegrei è estremamente lontano. Non ci sono indicazioni, in una delle aree più monitorate al mondo, che ci possa essere domani una eruzione”, ha spiegato poi Manfredi nell’informativa.

“Il nuovo decreto legge prevede una analisi di vulnerabilità ulteriore sia su tutti gli edifici pubblici che sull’edilizia privata. Noi stiamo definendo un piano dettagliato di intervento, ma esiste un problema: se c’è una situazione di vulnerabilità, che facciamo? La nostra proposta è stata quella di una incentivazione pubblica data ai privati, come un sisma bonus specifico, che garantisca ai cittadini di poter avere le risorse per intervenire. Questa nostra proposta nel decreto non c’è. Io faccio un invito a tutti, maggioranza e opposizione: bisogna spingere perché il governo metta nel decreto delle risorse perché il privato possa avere uno strumento per risolvere un problema“, ha aggiunto Manfredi.

“L’emergenza è assolutamente sotto controllo. Siamo in una fase di calma“, ha affermato Edoardo Cosenza, assessore con delega alla Protezione Civile del Comune di Napoli, che è presente all’informativa del sindaco sul bradisismo nei Campi Flegrei. “Appena è arrivato il decreto legge, il bradisismo è anche rallentato e quindi anche questa è una notizia importante”, ha detto.