Spettacolare catena di antichi vulcani sottomarini scoperta sul fondale dell’Oceano Antartico

Nuove mappe ad alta risoluzione del fondale marino a metà strada tra la Tasmania e l’Antartide hanno rivelato una catena di vulcani sottomarini le cui vette imponenti potrebbero modellare le correnti oceaniche al di sopra. I vulcani sottomarini si trovano a 4.000 metri sotto le onde e direttamente nel percorso della corrente oceanica più forte sulla Terra, la Corrente Circumpolare Antartica, che scorre in senso orario attorno all’Antartide e agisce come una barriera che aiuta a mantenere il continente ghiacciato. Ora, gli scienziati hanno mappato un’area in cui questa barriera sembra avere una “perdita”, consentendo a vortici di acqua calda di raggiungere le coste dell’Antartide.

La regione è una “porta d’ingresso dove il calore viene incanalato verso l’Antartide, contribuendo allo scioglimento dei ghiacci e all’innalzamento del livello del mare”, ha detto in una nota Benoit Legresy, lo scienziato capo della spedizione di mappatura e scienziato del livello del mare presso l’Università della Tasmania. La “perdita” non è nuova ma gli scienziati sperano che le nuove mappe possano aiutare a prevedere come si evolverà man mano che gli oceani si surriscaldano a causa dei cambiamenti climatici e delle inondazioni di acqua di fusione nell’Oceano Antartico.

Legresy e colleghi hanno raccolto dati sull’oceano all’interno della corrente circumpolare a bordo della nave da ricerca australiana “Investigator”. Hanno anche utilizzato il nuovo satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography) della NASA e del Centro nazionale francese per gli studi spaziali, che misura l’altezza della superficie dell’oceano dallo spazio per capire cosa si trova sotto. Le misurazioni satellitari hanno rivelato una catena di montagne all’interno dell’area di studio, che si estendeva su 20.000 chilometri quadrati di una regione a ovest di Macquarie Island e della Macquarie Ridge tettonicamente attiva.

“Con nostro grande piacere, abbiamo scoperto una spettacolare catena di antiche montagne sottomarine, comprendente otto vulcani dormienti da tempo con vette alte fino a 1.500 metri e una con una doppia bocca”, spiega Christopher Yule, uno studente di dottorato in geofisica marina della James Cook University in Australia, che ha preso parte alla spedizione. Quattro delle montagne sottomarine sono nuove per la scienza, ha detto Yule.

Vortici nella Corrente Circumpolare Antartica

I vulcani si sono formati negli ultimi 20 milioni di anni e probabilmente svolgono un ruolo nel modellare le correnti oceaniche attorno all’Antartide. “La Corrente Circumpolare Antartica ‘sente’ il fondale marino e le montagne sul suo percorso, e dove incontra barriere come creste o montagne sottomarine, si creano ondulazioni nel flusso dell’acqua“, spiega Helen Phillips, scienziata co-capo della spedizione e Professoressa associata di oceanografia presso l’Università della Tasmania.

Queste ondulazioni formano vortici, o correnti circolari che si staccano dalle correnti oceaniche. “I vortici sono come i sistemi meteorologici dell’oceano, svolgono un ruolo importante nel trasporto di calore e carbonio dalla superficie dell’oceano agli strati più profondi, un cuscinetto fondamentale contro il riscaldamento globale”, ha affermato Phillips. “La conoscenza della profondità e della forma del fondale marino è fondamentale per quantificare l’influenza delle montagne, colline e valli sottomarine sulla Corrente Circumpolare Antartica e sulla “perdita” di calore verso l’Antartide”.

In definitiva, la mappatura dell’Oceano Antartico fornirà indizi sull’entità dello scioglimento dei ghiacci in Antartide e aiuterà a prevedere il conseguente innalzamento del livello del mare, ha aggiunto Phillips.