Cena di Natale da incubo per i dipendenti di Airbus Atlantic: 700 intossicati

Più di 700 dipendenti di Airbus Atlantic in Francia hanno riportato sintomi di intossicazione, tra cui vomito e diarrea, dopo aver partecipato a una cena natalizia offerta il 14 dicembre presso la sede della compagnia a Montoir-de-Bretagne, in Bretagna. La notizia è stata comunicata dall’Azienda Sanitaria Regionale di Loire-Atlantique, che ha avviato un’indagine sull’incidente. Al momento non è ancora chiara la causa dell’intossicazione di massa.

Airbus Atlantic è una consociata del gigante aerospaziale europeo Airbus, fondata nel 2022 e specializzata nella produzione di componenti per aeromobili (aerostrutture). Con un organico di 13mila dipendenti distribuiti in cinque paesi tra Europa, Nord Africa e Nord America, l’azienda è coinvolta in un’ampia gamma di attività legate al settore aerospaziale.