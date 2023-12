Evento storico nell’Asia orientale: centinaia di record di caldo per dicembre stracciati in Cina, Giappone, Taiwan e Hong Kong | DATI

MeteoWeb

Cina spaccata in due dalle condizioni meteorologiche, come spesso accade, considerando la vastità del Paese. Mentre l’aria fredda avanza da nord, portando la prima neve della stagione a Pechino, le temperature nel sud della Cina continuano ad aumentare anche oggi, con cinque province che hanno superato la soglia dei +30°C. Luodian, nella provincia di Guizhou, ha battuto il record della provincia con +32,6°C, e Guangzhou ha battuto il record con +29,9°C! Oggi, domenica 10 dicembre, più di 100 stazioni hanno battuto il record di temperatura in Cina.

Impressionanti anche le temperature raggiunte a Taiwan, con picchi di +34,4°C, e a Hong Kong, con picchi di +32°C. I +34,4°C raggiunti a Kaohsiung, nel sud di Taiwan, rappresentano il record per dicembre mentre i +32°C registrati al Wetland Park rappresentano il record per Hong Kong. Decine di record sono stati registrati anche in Giappone e in Tailandia. Oggi il Giappone ha stabilito più record di temperatura massima per dicembre rispetto a ieri, con 32 stazioni che hanno raggiunto nuovi primati (inclusi 3 record eguagliati).

E la situazione è destinata a peggiorare: nei prossimi giorni saranno possibili picchi di +38°C, qualcosa di mai successo a dicembre!

Allo stesso tempo, la parte più settentrionale della Cina è colpita da un forte freddo. La temperatura più bassa è stata registrata alla stazione meteorologica di Genhe, nella Mongolia Interna, ed è stata di -39,4°C. Inoltre, la Cina centrale sta vivendo la più grande tempesta di neve dell’anno. Zhengzhou, capitale della provincia di Henan, ha già visto 3,3mm di nevicata in un’ora, mentre Pechino ha ricevuto la prima neve dei questo inverno.

Intensa nevicata a Zhengzhou, in Cina

Prima nevicata della stagione a Pechino