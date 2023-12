Il Ciclone Jasper si rafforza e raggiunge la 4ª categoria: allerta nel Queensland

MeteoWeb

Il personale di una remota stazione meteorologica in Australia potrebbe presto essere evacuato mentre il Queensland si prepara a un insolito ciclone tropicale. Il ciclone Jasper si è intensificato fino a diventare un sistema di 4ª categoria ed è sulla buona strada per avvicinarsi alla costa settentrionale del Queensland verso la metà della prossima settimana.

“Mentre i tempi di un impatto costiero rimangono incerti, il rischio più elevato di un impatto ciclonico si trova tra Cape Melville e Townsville, comprese Cairns e Cooktown,” ha affermato il Bureau of Meteorology australiano nel suo ultimo bollettino. “Mentre Jasper si avvicina alla costa c’è il rischio di una nuova intensificazione e il potenziale di impatti gravi“.

L’attuale rotta di Jasper ha dato il via venerdì ai piani di emergenza per la stazione di Willis Island del Bureau of Meteorology, situata a circa 450 km al largo di Cairns nel Mar dei Coralli. Un portavoce ha riferito che la stazione remota è stata costruita per resistere a un ciclone di 5ª categoria, ma la sicurezza del personale è la massima priorità.

E’ previsto che Jasper si indebolisca durante il fine settimana, ma è attesa in seguito una nuova intensificazione mentre si avvicina alla costa settentrionale del Queensland.

Jasper è il primo ciclone tropicale a formarsi nelle acque del Queensland. La stagione dei cicloni in Australia va solitamente da novembre ad aprile, con il picco nel Queensland a febbraio e marzo.