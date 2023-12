Cina, incidente in miniera di carbone: almeno 12 morti

MeteoWeb

Almeno 12 minatori hanno perso la vita, mentre altri 13 sono rimasti feriti in seguito a un incidente avvenuto in una miniera di carbone nella provincia nord-orientale del Heilongjiang, in Cina. L’incidente, le cui cause non sono ancora chiare, ha avuto luogo alle 15:50 ora locale presso un impianto situato alla periferia della città di Jixi. Secondo quanto riportato dalla televisione Cctv, l’incidente ha coinvolto “uno dei mezzi utilizzati per scendere nelle gallerie“.

Attualmente, l’evento è al centro di un’indagine in corso, come comunicato da Cctv, senza fornire dettagli sulle specifiche misure di soccorso attivate in risposta all’emergenza.