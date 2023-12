Cina, forti nevicate imbiancano Pechino: caos trasporti e scuole chiuse | FOTO

MeteoWeb

Pechino sta affrontando le conseguenze delle intense nevicate verificatesi nelle ultime 24 ore, che hanno determinato la chiusura delle scuole e notevoli disagi nei trasporti. La situazione è caratterizzata dalla cancellazione di voli e treni, nonché dalla chiusura delle autostrade. Le autorità hanno, inoltre, lanciato avvertimenti in merito ai rischi legati alle imminenti e ancora più intense ondate di maltempo previste nel Nord della Cina.

A Pechino, in particolare, i funzionari municipali hanno dichiarato che la prossima ondata di freddo potrebbe esercitare pressioni sulle forniture elettriche. Secondo i dati pubblicati sul sito del Capital International Airport, mercoledì sono stati cancellati quasi il 50% dei voli in partenza, pari a diverse centinaia. I media locali hanno segnalato la cancellazione di alcuni treni ad alta velocità e la chiusura precauzionale di alcune autostrade.

L’Osservatorio meteorologico di Pechino ha emesso un’allerta arancione per le abbondanti nevicate attese, valida fino al 15 dicembre, con il periodo critico individuato fino a questa sera. Di fronte a questa situazione, la Commissione municipale per l’istruzione ha emesso un avviso che, nel rispetto delle linee guida generali della città, prevede l’adozione di “misure temporanee immediate di apprendimento online per tutte le scuole primarie, secondarie, materne e professionali della città” al fine di garantire la sicurezza e la salute di insegnanti e studenti.

Le autorità hanno inoltre invitato i dipendenti di imprese e istituzioni a adottare orari di lavoro scaglionati e, se possibile, a operare in modalità remota.