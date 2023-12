Clima: attivisti di Ultima Generazione bloccano l’A12 a Fiumicino

MeteoWeb

Oggi alcuni attivisti aderenti alla campagna “Fondo riparazione“, promossa da Ultima Generazione, hanno effettuato un’azione di disobbedienza civile nel territorio del Comune di Fiumicino alle 09:20, bloccando la carreggiata in direzione Roma dell’A12 all’altezza dell’uscita Torreinpietra. Come fa sapere il movimento ambientalista in una nota, “due cittadine si sono incollate con la mani all’asfalto. Alle 09:26 un automobilista è prima sceso dalla macchina aggredendo una cittadina, per poi risalire sulla vettura, ed investendo l’altra cittadina, per poi dileguarsi. La carreggiata è stata liberata alle 10“.