Clima, caos a Roma: “marcia lenta” di Ultima Generazione in via Nuova Flaminia

Oggi 15 attivisti aderenti alla campagna “Fondo riparazione“, promossa da Ultima Generazione, hanno effettuato un’azione di disobbedienza civile a Roma intorno alle 9, lungo via Nuova Flaminia, all’altezza di Saxa Rubra. L’azione, battezzata come “Marcia lenta”, consiste nel camminare lentamente insieme per permettere a cittadini comuni di “riprendersi la strada come spazio politico piuttosto che esclusivamente ad uso automobilistico“, ha spiegato in una nota il movimento. È stato srotolato uno striscione con scritto “Fondo Riparazione” e mostrati cartelli con scritto “Lenti come il governo”, “Suona il clacson se vuoi un Fondo Riparazione”. La marcia lenta si è protratta fino all’altezza dell’uscita di Via Grottarossa, ed è durata 50 minuti prima che intervenissero le forze dell’ordine e portassero gli attivisti in commissariato.