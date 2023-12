Clima, El Niño sembra essere sull’orlo di un rapido collasso

MeteoWeb

Il pattern climatico noto come El Niño, che si è rapidamente rafforzato fino a diventare un forte evento, sembra essere sull’orlo di un grave collasso, che manderebbe il mondo in uno stato neutro. Quando le anomalie della temperatura della superficie del mare in alcune parti del Pacifico hanno raggiunto una temperatura media di 0,5°C nel giugno 2023, si è ritenuto che il primo El Niño in quasi quattro anni fosse in corso. Secondo i dati della NOAA, l’evento è diventato forte, con anomalie medie che hanno raggiunto quasi 2°C durante l’autunno, con l’ultima lettura ora di 1,9°C.

Uno stato di almeno 2°C avrebbe spinto l’evento allo status di Super-Niño, il primo dal 2015-16. Sulla base delle tendenze di raffreddamento, le probabilità di raggiungere quel livello stanno diminuendo, anche se le previsioni della NOAA danno ancora una probabilità del 54% di raggiungere i livelli di Super-Niño. Molti modelli climatici e dati della sotto-superficie mostrano un El Niño che potrebbe essere allo stremo, con una media che scende sotto la soglia di 0,5°C durante la primavera, escludendo un altro ciclo di propagazione di acqua calda.

Le ultime previsioni della NOAA ora suggeriscono che El Niño potrebbe finire già ad aprile, un mese prima rispetto alle previsioni del mese scorso. La probabilità che le condizioni di El Niño persistano ad aprile è scesa dal 62% al 37%. Alcuni dei modelli climatici più vigorosi mostrano che alcune regioni scendono al di sotto della soglia del El Niño già a gennaio. Tuttavia, come ogni evento meteorologico, le previsioni che si discostano notevolmente dal consenso non sono affidabili.

I dati indicano un El Niño debole

Uno strumento utilizzato da alcuni meteorologi per determinare lo stato degli eventi di El Niño e La Niña è il Southern Oscillation Index (SOI). L’indice misura le differenze di pressione nel Pacifico sudoccidentale e quando l’indicatore diventa sostanzialmente positivo, è probabile che si stia verificando o sia in arrivo un evento La Niña. Al contrario, quando i dati sono marcatamente negativi è probabile che sia in corso un evento El Niño.

I valori recenti forniti dal governo australiano del Queensland mostrano una serie di cifre positive che hanno influenzato il conteggio del SOI. In effetti, a volte, negli ultimi 30 e 90 giorni, il dato è sceso al di sotto di quello che viene generalmente considerato un evento di El Niño. È noto che El Niño esiste quando i numeri sono a -8 sulla scala dell’indice e La Niña esiste quando la cifra media è intorno a un 8 positivo. Gli ultimi valori SOI erano -7,86 per gli ultimi 90 giorni e -3,88 per gli ultimi 30 giorni, il che a prima vista direbbe che non ci sia El Niño in giro, ma i valori cambiano ogni giorno e potrebbero facilmente raggiungere nuovamente lo stato di El Niño.

I dati della sotto-superficie indicano un crescente pool di acqua fredda

Nonostante le pressioni a Darwin e Tahiti indichino che El Niño potrebbe essere allo stremo, le rappresentazioni dei dati NOAA provenienti dai satelliti non mostrano alcuna prova di un segnale neutro emergente o di La Niña. Ma le tendenze delle anomalie dell’acqua sotto la superficie indicano che l’acqua calda non scorre in profondità, soprattutto se ci si dirige più a ovest dal Sud America. Intorno alla linea internazionale del cambio di data si è formata una grande quantità di acqua fredda che sta lentamente risalendo verso la superficie e scivolando verso est.

Secondo i modelli climatici a lungo termine, questo pool freddo dovrebbe espandersi e intensificarsi, soprattutto nel Pacifico orientale, dove l’acqua fredda è praticamente inesistente in questo momento.

I modelli previsionali mostrano un’inversione sorprendente

Modelli climatici come il Climate Forecast System Version 2 (CFSv2) della NOAA mostrano uno straordinario cambiamento nel modello da El Niño a neutro e persino a La Niña in pochi mesi.

Man mano che ci si avventura nel tempo, l’affidabilità e l’accuratezza dei modelli tendono a diminuire, ma non si può evitare il fatto che ora è una questione di quando, e non se, il mondo uscirà dal pattern di El Niño nel 2024. “Gli errori sistematici del modello sorgono perché i modelli climatici più avanzati sono ancora rappresentazioni imperfette della realtà. La complessità dei processi coinvolti è un’ulteriore sfida per i modelli poiché piccoli errori in un aspetto possono rapidamente amplificarsi”, aveva affermato in precedenza lo scienziato del clima Eric Guilyardi in un blog ENSO.

Quindi, se la maggioranza dei membri ha ragione e il mondo sta per entrare in una fase neutra, la domanda diventa quanto durerà tale fase. È noto che le fasi neutre durano da pochi mesi a diversi anni.

Impatti sui pattern meteorologici

L’apparente declino di El Niño complicherebbe ulteriormente le prospettive climatiche, poiché la durata dell’intervallo tra il momento in cui il meteo cambia e il modello neutro associato non è un concetto ben compreso. Un cambiamento rapido porterebbe a meno pieghe nella corrente a getto, il che significa che più pattern regionali dominerebbero il clima locale. Un ritardo nel meteo associato manterrebbe pattern simili a El Niño nonostante il mondo non sia ufficialmente in una fase di El Niño.

Un ritardo è piuttosto comune quando si passa da un pattern ad un altro. Il mondo in genere sperimenta un ritardo durante eventi su larga scala. Quindi, nessuno sa quando inizieremo a sentire l’impatto di uno status neutro.