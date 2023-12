Clima, Ministro del Marocco: “entriamo nel 6° anno consecutivo di siccità, bacini idrici al 23%”

MeteoWeb

Il Marocco si sta avviando verso il sesto anno consecutivo di siccità a causa del calo delle precipitazioni degli ultimi mesi legato ai cambiamenti climatici. Lo ha dichiarato il Ministro marocchino delle Attrezzature e dell’Acqua, Nizar Baraka. “Siamo entrati in una fase critica dopo cinque anni consecutivi di siccità che il nostro Paese non ha mai sperimentato prima“, ha dichiarato Baraka in conferenza stampa. Le precipitazioni sono diminuite del 67% negli ultimi mesi rispetto a un anno considerato normale e “gli ultimi tre mesi (da ottobre a dicembre) mostrano che ci stiamo dirigendo verso un altro anno di siccità”, ha aggiunto il Ministro.

L’agricoltura è un settore cruciale in Marocco: impiega un terzo della popolazione in età lavorativa e rappresenta il 14% delle esportazioni del Paese.

Lo stress idrico in Marocco è stato esacerbato da un aumento delle temperature di 1,30°C rispetto alla media annuale, che ha peggiorato l’evaporazione dell’acqua dalle dighe. I bacini idrici del Paese nordafricano sono attualmente pieni solo per il 23,5%, rispetto al 31% dello stesso periodo dell’anno scorso, una situazione “molto pericolosa“, ha dichiarato Baraka. “Abbiamo grandi speranze per i prossimi tre mesi, che sono (di solito) i più piovosi nel nostro Paese“, ha aggiunto. In caso contrario, in alcune regioni le autorità locali dovranno interrompere l’erogazione dell’acqua, di solito di notte.

Di fronte al crescente stress idrico, le autorità puntano su progetti di desalinizzazione dell’acqua di mare, come quello che inizierà a essere costruito il mese prossimo a Casablanca, il più grande agglomerato urbano del Paese con una popolazione di oltre sei milioni di abitanti. Entro la fine del 2027, il Marocco prevede di costruire sette impianti di desalinizzazione con una capacità totale di 143 milioni di metri cubi all’anno. Attualmente nel Paese ci sono 12 impianti di desalinizzazione, con una capacità totale di 179,3 milioni di metri cubi all’anno, secondo i dati ufficiali.