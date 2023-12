Clima, il ministro Pichetto Fratin: “raccogliamo il monito del presidente Mattarella”

MeteoWeb

“Raccogliamo il forte monito che il Capo dello Stato ha voluto dedicare alla crisi ambientale in corso. L’attenzione costante del Presidente della Repubblica nei confronti dei cambiamenti climatici così come per l’impegno dei più giovani per la tutela dell’ambiente, ci incita ad azioni sempre più incisive per la messa in sicurezza del nostro territorio, a sostegno delle future generazioni”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.