Clima, attivisti di Extinction Rebellion bloccano autostrada ad Amsterdam: protesta contro ING | FOTO

Un gruppo di attivisti climatici ha bloccato per ore parte dell’autostrada principale intorno ad Amsterdam, vicino all’ex sede della banca ING, per protestare contro il finanziamento dei combustibili fossili. Centinaia di attivisti sono scesi in strada nell’ultimo blocco stradale organizzato dalla sezione olandese del gruppo Extinction Rebellion. Alcuni manifestanti hanno camminato lungo l’autostrada chiusa A10 portando uno striscione con la scritta “Cambiare o morire” mentre due furgoni della Polizia camminavano lentamente dietro di loro. Un’altra persona portava uno striscione scritto a mano che diceva: “ING, esci dal petrolio e dal gas adesso!”. Altri hanno incollato le mani al manto stradale.

L’attivista Sebastiaan Vannisselroy ha detto che i manifestanti stavano manifestando “per la sicurezza di tutti noi. I Paesi Bassi sono un Paese poco elevato. Siamo minacciati dall’innalzamento degli oceani. Quindi vogliamo salvaguardare il futuro per tutti noi“.

Decine di arresti

Decine di manifestanti di Extinction Rebellion sono stati arrestati dalla Polizia nel tardo pomeriggio dopo aver ignorato l’ordine di porre fine al blocco. La Polizia ha detto che l’operazione per liberare la strada è stata pacifica. Il comune di Amsterdam ha dichiarato in un messaggio su X che le autorità stradali hanno chiuso parte della strada e deviato il traffico “per evitare una situazione pericolosa per la vita”. La Polizia ha criticato i manifestanti per aver bloccato la strada vicino al centro medico VU, uno dei principali ospedali di Amsterdam. “Il blocco è molto indesiderabile dato il suo impatto sul traffico in città e, ad esempio, sui dipendenti del vicino centro medico VU e sulle persone che visitano i pazienti”, ha detto la Polizia di Amsterdam in una nota.

La protesta contro ING

La protesta di Extinction Rebellion ha avuto luogo nonostante ING avesse annunciato all’inizio di questo mese che sta accelerando le sue mosse per eliminare gradualmente i prestiti per l’esplorazione di combustibili fossili. ING ha fatto il suo annuncio una settimana dopo che quasi 200 Paesi hanno accettato di abbandonare i combustibili fossili alla conferenza sul clima COP28 di Dubai.

Il portavoce di Extinction Rebellion, Let de Jong, ha affermato che il piano di eliminazione graduale non è stato abbastanza rapido. “Chiediamo che ING interrompa immediatamente tutti i finanziamenti ai combustibili fossili”, ha detto De Jong in una dichiarazione prima della protesta.

Nelle passate proteste, all’Aia, la Polizia ha utilizzato un cannone ad acqua per costringere gli attivisti a liberare le strade e ha arrestato centinaia di persone.