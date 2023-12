Clima, la roccia sotto la calotta glaciale della Groenlandia suggerisce episodi passati senza ghiaccio

MeteoWeb

Un nuovo lavoro si aggiunge a un piccolo ma crescente gruppo di studi che utilizzano il substrato roccioso della Groenlandia per illuminare quanto instabile fosse il ghiaccio sovrastante in passato. L’analisi preliminare del nucleo di roccia più lungo mai estratto dallo spesso strato di ghiaccio della Groenlandia e dei sedimenti associati suggerisce che, in qualche momento degli ultimi tre milioni di anni circa, il materiale in questo nucleo è stato esposto all’aria. Ciò significa che il ghiaccio sopra si era sciolto, almeno temporaneamente. Questo nucleo è particolarmente importante perché è il primo materiale di questo tipo ad essere raccolto da decenni e perché contiene molto più materiale roccioso di quanto sia mai stato raccolto sotto il ghiaccio della Groenlandia.

“Questo nucleo contiene molte informazioni sull’esposizione passata“, afferma Allie Balter-Kennedy, geologa glaciale presso l’Osservatorio della Terra Lamont-Doherty a Palisades, New York. La geologa ha presentato i primi risultati del progetto di perforazione, chiamato GreenDrill, l’11 dicembre in un meeting dell’American Geophysical Union a San Francisco, in California.

Che cosa c’è al di sotto

Lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia contribuisce in modo significativo all’attuale innalzamento del livello del mare. Molti ricercatori hanno cercato di esplorare il passato e il futuro della calotta glaciale perforandola, per estrarre la storia ambientale che vi è conservata. Ma pochissime campagne di perforazione sono riuscite a penetrare completamente il ghiaccio e la roccia sottostante, a causa delle sfide tecniche implicate.

Utilizzando le attrezzature più moderne, quest’anno il progetto GreenDrill da 7 milioni di dollari ha avuto successo. Ha perforato 509 metri di ghiaccio in un sito chiamato Prudhoe Dome e ha sollevato 7,4 metri di sedimenti e rocce ghiacciate. Per capire se il ghiaccio copriva una particolare posizione in passato, i ricercatori cercano gli isotopi radioattivi che vengono prodotti nella roccia quando viene esposta all’aria e ai raggi cosmici, ossia le particelle ad alta energia provenienti dallo spazio che bombardano costantemente la Terra. L’analisi preliminare del team GreenDrill suggerisce che il nucleo, in particolare la porzione sedimentata, contiene alti livelli di berillio-10, che è uno degli isotopi chiave utilizzati per studiare l’esposizione del substrato roccioso, ha riferito Balter-Kennedy durante il meeting. “Si tratta di molto più di quanto abbiamo visto altrove”, afferma Paul Bierman, geoscienziato dell’Università del Vermont a Burlington, non coinvolto nel progetto.

La quantità di berillio-10 corrisponde a circa 40.000 anni di esposizione all’aria, afferma Balter-Kennedy. Tale esposizione potrebbe essere stata un singolo evento continuo o, più probabilmente, più episodi distribuiti negli ultimi milioni di anni. I calcoli dei ricercatori suggeriscono che, se il sito del Prudhoe Dome fosse stato effettivamente privo di ghiaccio, sia per brevi che lunghi periodi di tempo, allora la Groenlandia deve essersi sciolta abbastanza da contribuire tra i 19 e i 73 centimetri all’innalzamento globale del livello del mare.

Ghiaccio sulle rocce

I risultati sono preliminari perché i sedimenti potrebbero essere stati disturbati o spostati e le misurazioni devono ancora essere confermate, ha avvertito Balter-Kennedy. Ma ci sono quantità più piccole di berillio-10 nella roccia sotto il sedimento, il che sosterrebbe l’idea che fosse tutta esposta all’aria.

Le poche carote di roccia e sedimenti recuperate dal ghiaccio della Groenlandia includono il fondo della carota GISP2, estratta dalla Groenlandia centrale nel 1993. Quella carota mostra segni che il sito è stato privo di ghiacci più volte negli ultimi 2,6 milioni di anni – più o meno lo stesso lasso di tempo suggerito dal nucleo del Prudhoe Dome. E un carotaggio perforato nel 1966 nel nord-ovest della Groenlandia suggerisce che quel sito era privo di ghiacci per un periodo di tempo sconosciuto, circa 400.000 anni fa.