Clima, WMO: “il decennio 2011-2020 il più caldo mai registrato”

Secondo un nuovo rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), il tasso di cambiamento climatico è aumentato in modo allarmante tra il 2011 e il 2020, che è stato il decennio più caldo mai registrato. Concentrazioni crescenti di gas serra hanno alimentato temperature record su terra e oceano e hanno accelerato in modo drammatico la fusione dei ghiacci e l’innalzamento del livello del mare. Il “Rapporto sul Clima Globale 2011-2020: Un Decennio di Accelerazione” ha lanciato l’allarme, in particolare, sulla profonda trasformazione in corso nelle regioni polari e nelle alte montagne. I ghiacciai si sono assottigliati di circa 1 metro all’anno – una perdita senza precedenti – con ripercussioni a lungo termine sulle risorse idriche per milioni di persone. La piattaforma di ghiaccio continentale antartica ha perso quasi il 75% di ghiaccio in più tra il 2011 e il 2020, rispetto al periodo 2001-2010, un sviluppo preoccupante per l’innalzamento futuro del livello del mare che metterà a rischio l’esistenza di regioni costiere e stati a bassa altitudine, spiega in una nota la WMO.

In un barlume di speranza, il rapporto ha indicato che il buco dell’ozono antartico è stato più piccolo nel periodo 2011-2020 rispetto ai 2 decenni precedenti grazie a un’azione internazionale riuscita e concertata per eliminare le sostanze che impoveriscono l’ozono, un segno del successo del Protocollo di Montreal.

“Ogni decennio dagli anni ’90 è stato più caldo del precedente e non vediamo alcun segno immediato di inversione di questa tendenza. Più Paesi hanno segnalato temperature massime record rispetto a ogni altro decennio. Il nostro oceano si sta riscaldando sempre più velocemente e il tasso di aumento del livello del mare si è quasi raddoppiato in meno di una generazione. Stiamo perdendo la corsa per salvare i nostri ghiacciai e le piattaforme di ghiaccio,” ha dichiarato il Segretario Generale della WMO, il Prof. Petteri Taalas. “Ciò è inequivocabilmente causato dalle emissioni di gas serra dalle attività umane,” ha evidenziato Petteri Taalas. “Dobbiamo ridurre le emissioni di gas serra come priorità assoluta e predominante per il pianeta al fine di evitare che il cambiamento climatico sfugga al controllo“. “Il meteo sta diventando sempre più estremo, con un impatto chiaro e dimostrabile sullo sviluppo socio-economico. Siccità, ondate di calore, inondazioni, cicloni tropicali e incendi boschivi danneggiano le infrastrutture, distruggono i raccolti agricoli, limitano le risorse idriche e causano spostamenti di massa,” ha sottolineato Taalas. “Numerosi studi mostrano che, in particolare, il rischio di calore intenso è aumentato significativamente nell’ultimo decennio“.

Il rapporto documenta come gli eventi estremi nel corso del decennio abbiano avuto impatti devastanti, in particolare sulla sicurezza alimentare, sugli spostamenti e sulle migrazioni, ostacolando lo sviluppo nazionale e il progresso verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Mostra però anche come miglioramenti nelle previsioni, negli avvisi precoci e nella gestione coordinata delle catastrofi e delle risposte stiano facendo la differenza. Il numero di vittime degli eventi estremi è diminuito, associato a migliori sistemi di avviso precoce, anche se le perdite economiche sono aumentate.

Il rapporto è stato rilasciato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico, COP28, e sottolinea la necessità di un’azione climatica molto più ambiziosa per cercare di limitare l’aumento della temperatura globale a non più di 1,5°C rispetto all’era preindustriale.

Il rapporto sullo Stato del Clima Decennale fornisce una prospettiva a lungo termine e supera la variabilità annuale del nostro clima. Comprende il rapporto annuale sul Clima Globale della WMO. Il rapporto annuale provvisorio per il 2023, rilasciato alla COP28, afferma che il 2023 è destinato a essere l’anno più caldo mai registrato.

Il rapporto si basa su analisi di dati fisici e valutazioni degli impatti da parte di decine di esperti dei Servizi Meteorologici e Idrologici Nazionali, dei Centri Climatici Regionali, degli Uffici di Statistica Nazionali e dei partner delle Nazioni Unite.

Le principali conclusioni del report WMO sono le seguenti:

il decennio 2011-2020 è stato più caldo mai registrato sia per la terra che per l’oceano;

la temperatura media globale nel periodo 2011-2020 è stata di 1,10 ± 0,12°C superiore alla media del 1850-1900. Il dato si basa sulla media di sei set di dati utilizzati dalla WMO. I 6 anni più caldi mai registrati globalmente sono stati tra il 2015 e il 2020;

Ogni decennio successivo dagli anni ’90 è stato più caldo di tutti i decenni precedenti;

Gli anni più caldi del decennio sono stati il 2016, a causa di un forte evento El Niño, e il 2020. Le anomalie positive più grandi del decennio, in alcuni luoghi più di °C sopra la media del 1981-2010, sono state nell’Artico;

Più Paesi hanno segnalato temperature massime record rispetto a ogni altro decennio;

Le concentrazioni atmosferiche dei 3 principali gas serra sono continuate ad aumentare nel corso del decennio.