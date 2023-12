Coltivazione Orzo: la svolta elettrica che incrementa la produzione del 50%

MeteoWeb

Le piantine di orzo crescono in media del 50% in più quando il loro apparato radicale viene stimolato elettricamente attraverso un nuovo substrato di coltivazione. In uno studio pubblicato sulla rivista Pnas, i ricercatori dell’Università di Linköping hanno sviluppato un “terreno” elettricamente conduttivo per la coltivazione senza terra, nota come idroponica. “La popolazione mondiale sta aumentando e ci sono anche i cambiamenti climatici. È chiaro che non saremo in grado di coprire la domanda di cibo del pianeta solo con i metodi agricoli già esistenti. Ma con la coltura idroponica possiamo coltivare cibo anche in ambienti urbani in modo molto controllato“, afferma Eleni Stavrinidou, professore associato presso il Laboratorio di Elettronica Organica dell’Università di Linköping.

Il suo gruppo di ricerca ha sviluppato un substrato di coltivazione elettricamente conduttivo adatto all’idroponica, chiamato eSoil. I ricercatori hanno dimostrato che le piantine di orzo coltivate nel “terreno” conduttivo sono cresciute fino al 50% in più in 15 giorni quando le loro radici sono state stimolate elettricamente. La coltivazione idroponica significa che le piante crescono senza terra, necessitando solo di acqua, sostanze nutritive e di un substrato a cui le radici possano attaccarsi. Si tratta di un sistema chiuso che consente il ricircolo dell’acqua in modo che ogni piantina riceva esattamente i nutrienti di cui ha bisogno. Pertanto, è necessaria pochissima acqua e tutti i nutrienti rimangono nel sistema, cosa che non è possibile nella coltivazione tradizionale.

L’idroponica consente anche la coltivazione verticale in grandi torri per massimizzare l’efficienza dello spazio. Le colture già praticate in questo modo includono lattuga, erbe aromatiche e alcuni ortaggi. “Abbiamo scoperto che le piantine elaborano l’azoto in modo più efficace, ma non è ancora chiaro come la stimolazione elettrica influisca su questo processo“, spiega Eleni Starvrinidou. Il substrato di coltivazione elettronico eSoil è fatto di cellulosa, il biopolimero più abbondante, mescolato con un polimero conduttivo chiamato Pedot. Questa combinazione di per sé non è nuova, ma è la prima volta che viene utilizzata per la coltivazione delle piante. Le ricerche precedenti avevano utilizzato l’alta tensione per stimolare le radici.

Il vantaggio del “terreno” dei ricercatori di Linköping è che ha un consumo energetico molto basso e non comporta rischi di alta tensione. Eleni Stavrinidou ritiene che il nuovo studio aprirà la strada a nuove aree di ricerca per sviluppare ulteriormente la coltivazione idroponica. “Non possiamo dire che l’idroponica risolverà il problema della sicurezza alimentare. Ma può sicuramente essere d’aiuto, soprattutto nelle aree con poca terra coltivabile e con condizioni ambientali difficili“, conclude.