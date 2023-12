Tra le pianure: come l’ambiente ha plasmato il linguaggio degli ominidi

MeteoWeb

L’evoluzione umana è un affascinante intreccio di adattamenti ambientali e cambiamenti fisiologici che hanno plasmato la nostra specie nel corso dei millenni. Uno degli aspetti meno compresi riguarda lo sviluppo del linguaggio e delle sue radici nelle antiche popolazioni umane. Un nuovo studio, pubblicato su Scientific Reports, suggerisce che le pressioni evolutive derivanti dalla trasformazione delle foreste dense in pianure aperte durante l’era Miocene potrebbero aver giocato un ruolo chiave nel cambiamento della comunicazione vocale degli ominidi primitivi. Esplorando le chiamate degli oranghi moderni, i ricercatori hanno scoperto connessioni intriganti tra l’ambiente circostante e l’evoluzione del linguaggio.

Lo studio e le sue implicazioni

Il periodo del Miocene, compreso tra 5,3 e 16 milioni di anni fa, ha visto significative trasformazioni climatiche, con le foreste africane che cedevano il passo a vaste distese erbacee. Questo cambiamento ha spinto gli ominidi antichi a passare dalla vita prevalentemente sugli alberi al suolo. Tuttavia, le conseguenze di questa transizione sulle chiamate vocali degli ominidi sono rimaste sfuggenti, poiché i tessuti molli necessari non sono conservati nei fossili.

Per colmare questa lacuna, Charlotte Gannon, Russell Hill e Adriano Lameira hanno condotto uno studio su chiamate di oranghi, i nostri parenti viventi più vicini. Gli oranghi, essendo gli unici grandi primati ancora arborei, rappresentano il modello ideale per esaminare la transizione dalla vita sugli alberi al suolo. Le chiamate degli oranghi, comprese sia di tipo consonantico che vocalico, sono state studiate in un ambiente di savana in Sud Africa. I risultati hanno rivelato che le chiamate basate sulle consonanti erano significativamente più udibili rispetto a quelle basate sulle vocali su distanze superiori ai 125 metri, suggerendo una maggiore efficacia delle prime in un ambiente aperto.

Implicazioni per l’evolvere del linguaggio umano

L’interessante scoperta che le chiamate basate sulle consonanti sono più udibili su terreni aperti potrebbe gettare nuova luce sull’evoluzione della comunicazione umana. Poiché le consonanti giocano un ruolo predominante nelle lingue umane moderne, questo studio suggerisce che il passaggio dalle fitte foreste alle pianure aperte potrebbe aver influenzato positivamente lo sviluppo delle chiamate basate sulle consonanti negli ominidi primitivi. Questa trasformazione potrebbe aver fornito un vantaggio evolutivo nella comunicazione a distanza in un ambiente sempre più aperto.

Conclusioni

Attraverso l’analisi delle chiamate degli oranghi, gli scienziati hanno delineato un possibile scenario in cui il passaggio da foreste dense a terreni aperti potrebbe aver influenzato il modo in cui gli ominidi primitivi si comunicavano. Questo lavoro pionieristico suggerisce che la nostra transizione ambientale potrebbe aver plasmato non solo la nostra storia fisica, ma anche il ricco percorso della nostra comunicazione linguistica. Mentre continuiamo a svelare i misteri dell’evoluzione umana, studi come questo ci spingono a riflettere su quanto il nostro ambiente abbia contribuito a plasmare chi siamo oggi.