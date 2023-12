Come diventare un vero indagatore di misteri: teoria, pratica e metodo a caccia dell’ignoto

MeteoWeb

A caccia dell’ignoto, sospesi tra mistero e scienza, con un unico, ma solidissimo alleato: il pensiero critico. Torna anche nel 2024, e non potrebbe essere altrimenti, il celebre Corso per indagatori di misteri organizzato dal CICAP, che si appresta a seguire la strada maestra: dal dubbio al metodo. Riconoscere trucchi e inganni del mondo dell’occulto, imparare a indagare fenomeni misteriosi del passato e del presente, partecipare a esperimenti con veggenti e sensitivi, smascherare le manipolazioni e le bufale mediatiche. Il Corso per indagatori di misteri è tutto questo e molto di più.

Vi possono partecipare appassionati, curiosi e tutti coloro che, per ragioni professionali o di studio, desiderano acquisire maggiori competenze di indagine critica: insegnanti, giornalisti, scrittori, ricercatori. I docenti sono esponenti qualificati del CICAP, che saranno affiancati da alcuni tra i più preparati specialisti dei temi trattati. Sarà possibile guardare con occhi nuovi fenomeni che a un profano possono sembrare inspiegabili, capire meglio la natura umana e padroneggiare tecniche di ricerca, verifica e indagine.

Il corso base si compone di 20 lezioni interattive online (si parte il 27 gennaio). Superato il corso base si può accedere al workshop avanzato, che si svolge in presenza per un intero weekend di attività pratiche. Le lezioni si svolgeranno dal 24 al 26 maggio al Parc Hotel a Peschiera del Garda.

Tutte le informazioni – incluso l’elenco dei docenti – sono disponibili nella sezione dedicata sul sito ufficiale del CICAP: https://www.cicap.org/corso/2024

Cos’è il CICAP?

Il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) è un’associazione di promozione sociale, scientifica ed educativa, che promuove un’indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell’insolito con l’obiettivo di diffondere il metodo scientifico e lo spirito critico. Il CICAP nasce nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati, ed è oggi presieduto dal professor Sergio Della Sala.