Affascinante congiunzione nel Solstizio d’Inverno: stasera Giove danzerà con la Luna

L’inverno è ufficialmente arrivato nell’emisfero settentrionale e, con esso, la notte più lunga dell’anno. Stasera avremo anche un’opportunità speciale per l’osservazione del cielo, con Giove che brillerà accanto a una Luna quasi piena, nella costellazione dell’Ariete. Una gibbosa crescente brillerà alla destra del pianeta più luminoso del cielo serale. Per vederli brillare insieme, rivolgete lo sguardo in alto sopra l’orizzonte sudorientale non appena inizia il crepuscolo.

Costellazioni e pianeti visibili a dicembre

Nel mese di Dicembre tornano protagoniste le grandi costellazioni invernali: a Sud/Ovest si avviano al tramonto Capricorno, Acquario e Pesci, sostituite a Sud/Est da Orione, Gemelli e Toro. A Occidente possiamo ancora osservare il grande quadrilatero di Pegaso, Andromeda, Perseo, l’Ariete. A oriente ammiriamo Cancro e Leone. A Nord, vicino all’Orsa Minore, possiamo osservare Cassiopea, Cefeo e l’Orsa Maggiore.

Per quanto riguarda l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare, Mercurio ricomparirà alla fine dell’anno tra le luci dell’alba sull’orizzonte orientale. Venere si può ammirare al mattino, tra le luci dell’alba. Marte è inosservabile per tutto il mese. Giove rimane visibile per gran parte della notte, rimanendo l’oggetto più luminoso del cielo serale, oltre la Luna. Saturno si può scorgere nelle prime ore della notte sull’orizzonte sudoccidentale. Le condizioni di visibilità di Urano (con l’ausilio di un telescopio) sono simili a quelle di Giove. Nettuno tramonta circa 2 ore dopo Saturno: si può ammirare (per mezzo di telescopio) a Sud/Ovest nelle prime ore della notte.