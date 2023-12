Congo, forti piogge e frane nel cuore del Paese: almeno 22 morti | FOTO

MeteoWeb

Le intense precipitazioni avvenute martedì a Kananga, capoluogo della provincia del Kasai-Centrale nella Repubblica Democratica del Congo, hanno causato la morte di almeno 22 persone e gravi danni materiali. Secondo quanto riportato dal dipartimento di comunicazione del governatore, più di 15 abitazioni sono state distrutte dalle frane generate dalle piogge intense che si sono verificate durante la notte e gran parte della giornata.

Domenica scorsa, nell’Est del Paese, nella provincia di Sud-Kivu, una ventina di persone è stata travolta da un fiume in piena, con il ritrovamento di 4 corpi. Tra le vittime a Kananga, si contano una donna e i suoi 8 figli, un padre con i suoi 4 figli deceduti in un’altra zona della città, e 7 persone perse in un’altra frana, come dichiarato dall’ufficio del governatore in un comunicato. La nota sottolinea che i danni registrati sono il risultato di “costruzioni incontrollate nella città di Kananga“.