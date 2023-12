Natale in Antartide: continua Antarctica Unlimited, l’impresa in bici di Omar Di Felice

MeteoWeb

Continua Antarctica Unlimited, l’impresa che il ciclista estremo Omar Di Felice sta tentando in Antartide. Si tratta della traversata del Continente Bianco in bicicletta. Di Felice, partito il 20 novembre, è arrivato al 38° giorno della sua impresa, finora mai riuscita a nessun ciclista. Di Felice ha festeggiato il Natale con un mini panettone, consumato in tenda su un deserto di ghiaccio, a -20°C. “Sono felice di essere qui, è il mio sogno – ha detto sui social il ciclista, mandando un messaggio audio di auguri ai fan -, mi sto meravigliando del bello che l’Antartide mi offre. Sono fiducioso per quello che è il proseguimento della mia avventura. Non posso che augurarvi delle serene festività natalizie”.

Omar Di Felice sta percorrendo i 1100km tra la costa antartica a sud del Cile e la base internazionale al Polo Sud. Pedala per poco più di 7 ore ogni giorno, trascinandosi dietro una slitta con tenda e provviste, percorrendo in media una ventina di chilometri. In questo momento in Antartide è estate, il sole non tramonta e la temperatura si aggira sui -20°C. Sui 1100km del tragitto fino al Polo non c’è nessuna presenza umana e nessun rifugio: solo una distesa infinita di ghiaccio e neve polverosa. La base internazionale sarà il suo unico punto di appoggio. Raggiunta questa, proseguirà fino alla costa opposta, per poi tornare al Polo e da lì rientrare in Cile in aereo. In tutto, percorrerà in bici circa 1600km.

L’obiettivo di Antarctica Unlimited

Antarctica Unlimited è la più lunga traversata in solitaria in sella a una bicicletta. Si svolge in totale autosufficienza e senza alcun mezzo di supporto. La scelta di compiere quest’avventura in Antartide è rappresentativa del percorso di sensibilizzazione del progetto “Bike to 1.5°C” intrapreso da Omar Di Felice per porre l’attenzione sui temi che riguardano gli effetti del cambiamento climatico.

Il ciclista aveva tentato l’impresa anche lo scorso anno ma si era visto costretto ad arrendersi e tornare indietro.