COP28: ok da 134 leader mondiali alla dichiarazione sull’agricoltura sostenibile

Approvata da 134 leader mondiali, riuniti a Dubai, la “Dichiarazione COP28 degli Emirati Arabi Uniti sull’agricoltura sostenibile, i sistemi alimentari resilienti e l’azione per il clima“: è quanto ha annunciato il Ministro dei cambiamenti climatici e dell’ambiente Mariam Almheiri, responsabile dei sistemi alimentari alla COP28, durante il vertice mondiale in corso a Dubai. La Dichiarazione affronta il tema delle emissioni globali con particolare attenzione agli agricoltori, più vulnerabili e in prima linea nella lotta al cambiamento climatico.