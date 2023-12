COP28, dagli Emirati Arabi 30 miliardi al Fondo per il clima

MeteoWeb

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la formazione di un Fondo per il clima con una dotazione di 30 miliardi di dollari. La notizia è stata ufficializzata durante l’intervento del presidente emiratino Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan al World Climate Action Summit, il segmento di alto livello che si svolge in concomitanza con la COP28, in corso presso l’Expo City di Dubai. L’obiettivo del Climate Solutions Fund è quello di incentivare la raccolta e l’investimento di 250 miliardi di dollari entro il 2030, con l’intento di promuovere soluzioni concrete e sostenibili per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico.