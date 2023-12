COP28, fonti MASE: “l’Italia per soluzioni costruttive ma non ideologiche”

MeteoWeb

Dopo essersi accreditato come “Paese concretamente impegnato a sostegno di una transizione giusta e sostenibile“, l’Italia lavora alla COP28 per favorire “soluzioni costruttive che non siano ostaggio di posizioni estreme e ideologiche“: è quanto hanno riferito fonti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in occasione della volata finale della Conferenza sul clima di Dubai, impegnata nella stesura dell’accordo finale.

Nei primi giorni di COP28, l’Italia ha annunciato 100 milioni di euro per il fondo “Loss and damage”, destinato ai Paesi più poveri ma che subiscono maggiormente le conseguenze del cambiamento climatico. Nei giorni successivi il nostro Paese ha annunciato ulteriori impegni per 300 milioni di euro sul Fondo verde per il clima e 10 milioni per i programmi su cibo e clima.