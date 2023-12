Cop28, Green Powered Future Mission: obiettivi green per il 2050

MeteoWeb

Organizzato da Green Powered Future Mission con il supporto del Ministero Italiano dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’evento dal titolo “Mission Innovation Green Powered Future Mission: National pilot projects for net zero power systems” alla Cop28, ha rappresentato una grande opportunità per discutere di informazioni dettagliate circa il “National Pilots Report”, rilasciato a luglio, che raccoglie e descrive 80 progetti pilota perfettamente allineati con gli obiettivi e le priorità della Mission.

L’evento si è svolto sotto forma di tavola rotonda, con la partecipazione di esperti Italiani e Internazionali della GPFM provenienti da governi, industria e RTO, riuniti in un ambiente collaborativo per presentare i principali programmi di innovazione e discutere circa i primi progetti pilota lanciati, relativi dimostratori e passi futuri.

Green Powered Future Mission

La Green Powered Future Mission (GPFM) di Mission Innovation è una partnership con 28 membri provenienti da Paesi di MI, aziende del settore privato e organizzazioni internazionali.

La Mission ha compiuto importanti passi per dimostrare che entro il 2030, i sistemi energetici di diverse aree geografiche e climi potranno integrare efficacemente, se necessario, fino al 100% di energie rinnovabili variabili, come l’eolico e il solare, nel loro mix di generazione, mantenendo il sistema economicamente vantaggioso, sicuro e resiliente. La GPFM, che è stata lanciata a Giugno 2021 con un arco temporale di dieci anni, opera per accelerare l’innovazione nell’ambito dell’energia pulita, la flessibilità del sistema e la digitalizzazione, dimostrando soluzioni innovative per trasformare l’attuale sistema energetico.

Tavola rotonda

Ogni candidato si è espresso brevemente circa gli obiettivi del GPFM del proprio Paese e la cooperazione internazionale, seguendo alcune domande guida, tra cui le più importanti: “Quali sono gli obiettivi di decarbonizzazione del vostro Paese e i principali programmi per promuovere la trasformazione del sistema energetico? Quali sono le sfide più importanti del sistema energetico che il vostro Paese si trova ad affrontare? Secondo lei, quanto sono importanti e strategiche la collaborazione internazionale e la partnership globale per accelerare l’innovazione nel settore energetico? Quali politiche per accelerare l’innovazione nel settore energetico? Come promuovere la replica delle soluzioni innovative dimostrate dai progetti dimostrativi GPFM e l’impatto medio del GPFM?”

Marocco

Il primo ad intervenire in questa tavola rotonda è stato Jérôme Malavelle, Project Manager, UN Environment Programme (UNEP) e Regional Coordinator (acting) del Marocco.

Il Marocco, come ha ricordato Malavelle, si è impegnato per la “trasformazione dei sistemi energetici globali nelle aziende di trasformazione di alimenti e bevande”, per ridurre la domanda di energia del 36% entro il 2030 e fornire sostegno ai sistemi di alimentazione. Fondamentale, ha ricordato Malavelle, è la “digitalizzazione dei processi e la cooperazione interazionale”.

Italia

Successivamente è stato il turno dell’Italia, rappresentata da Viviana Vitto, Capo Market Strategy and Regulatory Analysis, Enel Grids and Innovability, Enel Group.

Il Piano Nazionale decennale integrato per l’Energia e il Clima

(NECP) ha fissato obiettivi ambiziosi per la transizione energetica

nel periodo dal 2021 al 2030, compresa la fase di eliminazione di carbone entro il 2025, la riduzione delle emissioni di gas serra del 33% rispetto al 2005, e una quota notevolmente più elevata di energie rinnovabili nel consumo finale lordo di energia (30%) entro il 2030. Il PNEC si riferisce anche alla completa decarbonizzazione dell’Italia entro il 2050.

Un importante programma a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo in nel settore energetico è presente il “Fondo Nazionale per l’Elettricità”, che mira a valorizzare competitività, sicurezza e sostenibilità del Sistema elettrico italiano. I progetti RdS vengono implementati da enti pubblici di ricerca e sviluppo, ovvero CNR, ENEA e RSE nell’ambito degli Accordi di Programma triennali con il MASE (Ministero dell’Ambiente e dell’Energia), come ha ricordato Vitto, inoltre, “è molto importante il ruolo in evoluzione dei sistemi operativi di distribuzione e digitalizzazione delle linee” infatti, il Gruppo Enel ha stanziato 15 miliardi di euro per investimenti nelle reti di distribuzione dal 2023 al 2025, per migliorare ulteriormente la qualità e la resilienza dell’infrastruttura.

Cina

Il progetto di cooperazione missionaria “Green-Powered Future”, presentato da Yibo Wang, Coordinatore Pillar 1 della GPFM, IEE CAS (Cina) è dedicato alla guida più ecologica innovazione tecnologica e promozione del multilateralismo cooperazione internazionale nel campo delle rinnovabili energia.

In tal modo, si mira a far avanzare ulteriormente il adozione globale e sviluppo sostenibile soluzioni energetiche. Con un focus primario sull’offshore di impianti eolici e fotovoltaici, il programma si assume l’implementazione e il test di vari tecnologie delle energie rinnovabili. Ecco i punti principali:

Progettazione, simulazione e ottimizzazione di larga scala

energia eolica offshore e piattaforma di prova; Progettazione, simulazione e ottimizzazione del romanzo

tecnologie fotovoltaiche e sperimentazioni sul campo

piattaforma; Progettazione, controllo e stabilità di nuove potenze in corrente continua sistema per le energie rinnovabili offshore e test

piattaforma; Monitoraggio delle prestazioni della produzione di energia e

monitoraggio dell’impatto ambientale ed ecologico impianti eolici e fotovoltaici offshore su larga scala; Piattaforma GPFM basata su Internet.

Australia

Come ha spiegato Peta Olesen, Delegato AU MISC, Direttrice Net Zero Innovation, International Climate & Energy, Dept of Climate Change, Energy, the Environment and Water (Australia), nel giugno 2022, l’Australia ha aumentato le ambizioni di riduzione delle emissioni e si è impegnata a ridurre l’effetto serra con: riduzione di emissioni di gas del 43% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030 e obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050.

L’Agenzia australiana per le energie rinnovabili (ARENA), sostiene ricercatori, innovatori e imprese per risolvere le principali sfide nazionali, con priorità a:

Ottimizzare la transizione verso l’elettricità rinnovabile Commercializzare l’idrogeno pulito Sostenere la transizione verso metalli a basse emissioni Decarbonizzare i trasporti terrestri

Mentre l’Australia si sposta verso un’elettricità rinnovabile a basso costo ricerca anche l’innovazione che può:

Consentire una generazione rinnovabile a bassissimo costo Migliorare l’economia dello stoccaggio dell’energia Ottimizzare l’integrazione delle energie rinnovabili su larga scala

nel sistema elettrico Sostenere la domanda flessibile.

Brasile

Christiano Vieira da Silva, Director of Operation at ONS, ha esposto gli impegni green del Brasile.

Il Brasile ha uno dei mix energetici più puliti al mondo, con una quota del 48,4% di rinnovabili nel settore energetico e l’84,8% nel mix elettrico, tuttavia, il Brasile lo ha fatto ha inoltre effettuato investimenti significativi nel settore solare ed eolico energia e biomasse, che nel 2021 hanno rappresentato il 20% del mix energetico del paese e stanno ancora sperimentando rapida crescita.

Tuttavia, il Brasile ha un obiettivo a livello economico da raggiungere

ridurre le emissioni di gas serra del 37% nel 2025, e del 50% nel 2030 (rispetto ai livelli del 2005).

Obiettivi green per il 2050

Nonostante sia la forma di generazione più economica in molte regioni, le energie rinnovabili variabili soddisfano soltanto una piccola frazione dell’attuale domanda energetica globale. Ciò è in parte dovuto alle sfide causate dalla loro natura intermittente, che può mettere a rischio la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi energetici con gli attuali livelli di flessibilità di sistema esistenti. Tali sfide dovranno essere superate, poiché in mancanza di una forte accelerazione nell’innovazione di energia pulita, non sarà possibile raggiungere gli obiettivi di emissioni zero entro il 2050.