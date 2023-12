COP28, Guterres: “serve risultato ambizioso”

MeteoWeb

“Mentre ci avviciniamo alla conclusione della COP28, il mio principale messaggio è chiaro: abbiamo bisogno di un risultato ambizioso,” ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in occasione della Conferenza per il clima a Dubai, entrata nella fase negoziale conclusiva. Il risultato, ha sottolineato Guterres, deve dare prova di “un’azione per il clima decisiva e un piano credibile per mantenere vivo il limite di riscaldamento di 1,5°C e per proteggere chi è in prima linea nella crisi climatica“. Guterres ha detto di essere tornato alla COP28 “perché siamo sull’orlo del disastro climatico e questa conferenza deve segnare un punto di svolta“.

Gli obiettivi salienti indicati dal segretario ONU sono ritornare al limite di riscaldamento di 1,5°C, porre fine all’era dei combustibili fossili; fornire giustizia climatica.