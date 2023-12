COP28, Meloni: “Italia protagonista, ma no a transizione green con deindustrializzazione”

MeteoWeb

“L’Italia è stata protagonista” alla COP28 “così come, al di là degli slogan, è protagonista di una diversificazione delle fonti energetiche che si concentra soprattutto sulle rinnovabili. Mi sarei aspettata un plauso per la revisione del PNRR, perché le risorse sono state concentrate ad esempio sull’agrisolare, sulla transizione energetica della nostra industria verso l’energia verde. Con gli strumenti dei quali disponiamo continuiamo a fare transizione energetica che deve tenere conto del contesto, non possiamo pensare di fare transizione verde e deindustrializzazione della nazione, con un po’ di pragmatismo si tiene tutto insieme e ci possiamo riuscire“. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella replica al dibattito alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue.