COP28, nuova bozza: non “uscita” ma “riduzione di consumi e produzione” dei combustibili fossili

La recente bozza di accordo presentata dagli Emirati Arabi Uniti in vista della chiusura della COP28 pone un’enfasi particolare sulla necessità di ridurre sia il consumo che la produzione di combustibili fossili in modo equo e ordinato, mirando a raggiungere lo zero netto o la neutralità carbonica entro il 2050, come indicato dalle raccomandazioni scientifiche. Il testo è stato reso pubblico oggi, proprio prima della prevista conclusione della conferenza sul clima delle Nazioni Unite a Dubai. È interessante notare che il documento non fa più riferimento esplicito alla “uscita” dai combustibili fossili.

Il testo proposto dalla presidenza della COP28, inoltre, esorta le parti ad “accelerare nelle tecnologie a zero e a basse emissioni, comprese, tra le altre, le energie rinnovabili, il nucleare, le tecnologie di abbattimento e rimozione, comprese la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, e la produzione di idrogeno a basso contenuto di carbonio, in modo da potenziare gli sforzi verso la sostituzione delle tecnologie fossili ‘unabated’ nei sistemi energetici“.