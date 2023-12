COP28, Pichetto: “era partita bene, ma manca un punto di convergenza”

MeteoWeb

La COP28 “era partita bene ma manca ancora un punto di convergenza: a questo punto si tratta di lavorare sul bilancio rispetto agli obiettivi di Parigi“: è quanto ha affermato il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, intervistato da SkyTg24. In riferimento al contributo dell’Italia, “il nostro impegno per il clima è parte del Piano Mattei“, ha evidenziato. “Il piano nazionale che ho presentato prevede che al 2030 la produzione di energia arrivi per i due terzi dalle rinnovabili e solo per un terzo dal gas, senza petrolio“.

“Dobbiamo mantenere i piedi per terra: la realtà è che oggi l’Italia ha bisogno di 70 miliardi di metri cubi di gas all’anno e con il nostro piano si prevede di scendere di oltre 10 miliardi di mc al 2030,” ha sottolineato il Ministro.